Policjanci pomogli 49-latkowi, któremu groziło wychłodzenie Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Rychtalu uratowali 49-latka przed wychłodzeniem. Mężczyzna spał w opuszczonym budynku. Gdyby nie działanie mundurowych, sytuacja mogłaby zakończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że nasza czujność i gotowość do działania mogą uratować ludzkie życie.

Zima to bardzo trudny okres dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności. Nocowanie w miejscach, które nie nadają się do przebywania, mogą okazać się niebezpieczne z uwagi na spadki temperatur.

W piątek, 9 stycznia br., policjanci Posterunku Policji w Rychtalu, około godziny 13.00, w trakcie kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby, w niezamieszkałym pustostanie ujawnili leżącego we wnętrzu mężczyznę. Mężczyzna był nieprzytomny, nie reagował na bodźce, oddech i krążenie miał wyczuwalne. 49-latek był ubrany nieadekwatnie do warunków atmosferycznych. Policjanci wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu, a obok niego stała pusta butelka po wódce. Mundurowi okryli 49-latka folią NRC i monitorowali jego stan. Przebywanie w takim miejscu stanowiło dla niego realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i stan mężczyzny natychmiast na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia. Mężczyzna trafił do kępińskiego szpitala pod opiekę lekarzy.

Apelujemy o zwracanie uwagi nie tylko na osoby bezdomne, ale również na osoby starsze, samotne zamieszkujące czy nieporadne. W przypadku zauważenia kogoś, kto może potrzebować pomocy, nie bądźmy obojętni - jeden telefon na numer alarmowy może uratować ludzkie życie.