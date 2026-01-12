Policjanci pomogli dziecku wrócić do domu Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki informacji od osoby postronnej i zaangażowaniu policjantów, błąkający się chłopiec w Ostrołęce wrócił pod opiekę babci.

W piątek, 9.01.2026., zaniepokojony mężczyzna zaalarmował policjantów w Ostrołęce. Jego uwagę zwrócił samotnie błąkający się chłopiec. Sprawiał on wrażenie zagubionego i przemarzniętego. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zajeli się chłopcem. Okazało się, że 10-latek ma problemy zdrowotne powodujące znaczne trudności w komunikacji werbalnej i nie potrafi samodzielnie odnaleźć drogi do domu.

Policjanci sprawdzili wskazany przez chłopca adres zamieszkania oraz rejon pobliskich obiektów handlowych, jednak nie zastali tam opiekunki chłopca. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dziecka, funkcjonariusze podjęli decyzję o przewiezieniu go do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie został przekazany policjantkom z ostrołęckiego Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Na miejscu dziecko zostało otoczone opieką, a policjantki już po kilku minutach ustaliły numer telefonu do jego babci. Następnie odwiozły 10-latka do jego domu. Okazało się, że chłopiec oddalił się od niej podczas zakupów, a następnie nie umiał jej odnaleźć.

Funkcjonariusze z Ostrołęki po raz kolejny udowodnili, że pomoc potrzebującym jest dla nich priorytetem, niezależnie od okoliczności.