Zatrzymanie kobiety podejrzanej o nienależne pobieranie świadczeń

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 32-letnią kobietę podejrzaną o nienależne pobieranie świadczeń socjalnych w łącznej kwocie ponad 27 tysięcy złotych.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta pobierała świadczenia wypłacane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, mimo że nie była już do nich uprawniona. Świadczenia były przyznane w związku z opieką nad dzieckiem, które zmarło.

Kobieta nie poinformowała instytucji o zgonie, pomimo wcześniejszego pouczenia o obowiązku zgłaszania zmian mających wpływ na wypłatę świadczeń. Łączna kwota nienależnie pobranych środków obejmowała między innymi zasiłki i świadczenia socjalne.

32-latka została zatrzymana, przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała zarzut dotyczący oszustwa polegający na doprowadzeniu instytucji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie w błąd.