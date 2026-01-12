Szczęśliwy finał poszukiwań za 82-latką Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Kilka godzin trwały poszukiwania za zagonioną 82-latką z Lublina. Cierpiąca na zaniki pamięci emerytka bez wiedzy rodziny wyszła z domu i udała się w nieznanym kierunku. Dzięki spostrzegawczości dwóch mężczyzn została odnaleziona kilka kilometrów za Lublinem. Policjanci przekazali ją pod opiekę medyków. Była wychłodzona.

Sygnał o zaginięciu mieszkanki Lublina policjanci z komisariatu 4. otrzymali wczoraj po południu. Z zawiadomienia wynikało, że cierpiąca na poważne zaniki pamięci 82-latka sama wyszła z domu przy ulicy Glinianej w Lublinie i udała się w nieznanym kierunku. Z uwagi na stan zdrowia i niskie temperatury istniało reale zagrożenia dla jej bezpieczeństwa.

Po uzyskaniu tych informacji na 4 komisariacie ogłoszono alarm. Do działań włączono również policjantów z innych komisariatów oraz komendy miejskiej - łącznie ponad 100 funkcjonariuszy. Od razu powiadomiono pracowników monitoringu miejskiego oraz przekazano informację do innych służb. Patrole skierowane zostały do sprawdzania ulic w okolicy miejsca zamieszkania zaginionej oraz na obrzeża miasta.

Podczas kilkugodzinnych działań funkcjonariusze otrzymywali sygnały od mieszkańców, którzy widzieli osobę o podobnym rysopisie. Nocą kobieta została namierzona na monitoringu miejskim, gdy szła w kierunku Abramowic. Tam też skierowano kluczowe siły służb. Jak się okazało, starsza pani została odnaleziona kilka kilometrów dalej. Po 1.00 w nocy zauważyli ją dwaj mężczyźni, którzy jechali samochodem. Po chwili na miejsce dojechał policyjny patrol.

82-latka była wychłodzona i bardzo osłabiona. Konieczna była interwencja medyków. Kobieta została przewieziona do szpitala.