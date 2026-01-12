Policjanci reanimowali kobietę, która leżała zziębnięta na polu Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj W powiecie wyszkowskim, w miejscowości Świniotop, przechodzień zauważył leżącą na ziemi nieprzytomną kobietę. Natychmiast zaczął udzielać jej pomocy i wezwał służby ratunkowe. Po przybyciu na miejsce policjanci przejęli czynności reanimacyjne, a następnie kobietę o nieznanej tożsamości przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowana w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

W niedzielę, 11 stycznia br., przed południem, dyżurny wyszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Świniotop znaleziono kobietę, która jest nieprzytomna i nie daje oznak życia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna podczas spaceru z psem zauważył leżącą na polu kobietę. Natychmiast wezwał służby ratunkowe i sam zaczął udzielać kobiecie pomocy przedmedycznej.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol Policji. Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego po przyjeździe podjęli czynności reanimacyjne, a następnie kobietę przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowana została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala.

Niskie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób nie tylko samotnych czy starszych, ale także nietrzeźwych, którzy przez dłuższy czas przebywają na zewnątrz. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne czy będące pod wpływem alkoholu. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować życie