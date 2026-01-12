Jedna noc i 11 skradzionych tablic rejestracyjnych - zatrzymany 19-latek Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj W ciągu jednej grudniowej nocy, w samym centrum Oławy doszło do serii nietypowych kradzieży. Oławscy kryminalni zatrzymali 19-letniego mieszkańca miasta, który z zaparkowanych samochodów ukradł łącznie 11 tablic rejestracyjnych. Teraz o losie mężczyzny zdecyduje sąd. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń doszło w nocy z 19 na 20 grudnia br. na terenie Oławy. Sprawca kradł tablice rejestracyjne z zaparkowanych pojazdów marek: Opel, Hyundai, Peugeot, Volkswagen, Dacia, Kia, Honda, Daihatsu, BMW oraz Ford.

Dzięki dobremu rozpoznaniu operacyjnemu policjanci szybko ustalili i zatrzymali podejrzewanego, którym okazał się 19-letni mieszkaniec Oławy.

Zatrzymany przyznał się do winy. Jak wyjaśnił, tego dnia pokłócił się z dziewczyną, a po spożyciu alkoholu, wracając do domu, wpadł na tzw. głupi pomysł, by kraść po jednej tablicy rejestracyjnej z pojazdów zaparkowanych na lokalnych podwórkach. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania, ani wskazać, co zrobił ze skradzionymi tablicami.

19-latek musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za popełnione przestępstwa, za które grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia. Pamiętajmy, że alkohol i emocje nie stanowią okoliczności łagodzącej.

Przypominamy: kradzież tablic rejestracyjnych to nie żart, lecz przestępstwo, które może zostać wykorzystane do dalszych czynów zabronionych i powoduje realne problemy dla właścicieli pojazdów.