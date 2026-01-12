Zatrzymany 25-latek podejrzany o serię przestępstw - działał w warunkach recydywy Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Niemodlinie zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg przestępstw. Mieszkaniec gminy Komprachcice został zatrzymany, kiedy jechał kradzionym Volkswagenem. Łącznie usłyszał 5 zarzutów, m.in. kradzieży, niezatrzymania się do kontroli drogowej i posiadania środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do kara do 5 lat więzienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.

Na początku stycznia br. policjanci z Komisariatu Policji w Niemodlinie zatrzymali 25-letniego mieszkańce gminy Komprachcice, który kierował skradzionym tego dnia rano Volkswagenem. Zatrzymanie to było finałem sprawy prowadzonej przez policjantów komisariatu, którzy od kilku tygodni prowadzili czynności m.in. w zakresie nniezatrzymania się do kontroli drogowej, kradzieży telefonu komórkowego i odzieży, a także kradzieży dwóch samochodów. O te wszystkie czyny podejrzewali właśnie 25-latka.



Mężczyzna w chwili zatrzymania posiadał przy sobie kilka porcji amfetaminy. Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu 5 zarzutów - dwóch zarzutów kradzieży samochodów, niezatrzymania się do kontroli drogowej, kradzieży telefonu komórkowego i odzieży sportowej oraz zarzut posiadania środków odurzających. 25-latek działał w warunkach recydywy, ponieważ w czerwcu zeszłego roku zakończył odbywanie kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa.



Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury, 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu w sumie kara do 7,5 roku więzienia.