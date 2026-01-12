Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj O tym, że policjantem jest się również w czasie wolnym od służby przypomniał dzielnicowy z Posterunku Policji w Kobylnicy. Aspirant Adam Jurkowski, jadąc przez Słupsk zwrócił uwagę na Audi, którego kierowca miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Funkcjonariusz na „wolnym”, który podejrzewał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu od razu zawiadomił dyżurnego, a ten skierował na miejsce funkcjonariuszy. Badanie alkomatem wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie 39-letniego kierującego. Mężczyzna został zatrzymany i za popełnione przestępstwo odpowie w postępowaniu w trybie przyspieszonym.

Wczoraj wieczorem asp. Adam Jurkowski - dzielnicowy z Posterunku Policji w Kobylnicy, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na jadące przed nim Audi. Kierowca tego pojazdu miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy, jechał środkiem i najeżdżał na znajdujące się na poboczach zaspy. Policjant na „wolnym” podejrzewał, że powodem takiej jazdy nie są warunki panując na drodze, tylko alkohol, który może znajdować się w organizmie kierowcy. Dzielnicowy od razu zadzwonił do dyżurnego i powiedział mu o swoich podejrzeniach, a ten skierował na miejsce policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusz stale przekazywał swoje położenie, a gdy kierujący audi wjechał na jeden z parkingów, policjant uniemożliwił mu dalszą jazdę. Po chwili na miejsce przyjechali funkcjonariusze słupskiej drogówki, a przeprowadzone przez nich badanie alkomatem wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie 39-letniego kierującego.

Dzięki czujności policjanta w czasie wolnym od służby 39-latek został zatrzymany i za popełnione przestępstwo odpowie w postępowaniu w trybie przyspieszonym.