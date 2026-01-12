Chuligańskie zachowanie i natychmiastowa reakcja policjanta po służbie Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał 54-latka, który uszkodził trzy samochody zaparkowane na jednej z ulic w Staszowie. W autach uszkodzone zostały szyby czołowe i jedna boczna. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę bliską 20000 zł. Sprawcy za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W sobotę kilkanaście minut przed godziną 13:00 dyżurny staszowskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej z ulic w Staszowie ktoś uszkadza zaparkowane samochody. Na miejscu zdarzenia w czasie wolnym od służby znalazł się policjant na co dzień pracujący w ogniwie patrolowo-interwencyjnym staszowskiej jednostki, który dokonał zatrzymania sprawcy uszkodzenia mienia, a następnie oczekiwał z nim na przybycie patrolu.

Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że sprawcą uszkodzenia trzech pojazdów jest 54-letni mężczyzna. Staszowianin idąc ulicą rzucał szklaną butelką w szyby czołowe i boczną trzech zaparkowanych pojazdów - ciężarowego mana, autokaru tej samej marki, a także osobowego forda. Pokrzywdzeni łączną wartość strat oszacowali na kwotę bliską 20000 złotych.

Sprawca jeszcze tego samego dnia trafił do policyjnego aresztu. Za niszczenie cudzego mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W tym przypadku kara będzie zaostrzona z uwagi na chuligański charakter zachowania sprawcy. Zostanie ona wymierzona w wysokości nie niższej niż dolna granica ustawowego zagrożenia zwiększona o połowę.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policjantem jest się nie tylko w czasie pełnienia służby, ale także poza nią. Czujność, szybka reakcja i gotowość do działania to cechy, które obowiązują funkcjonariuszy bez względu na porę dnia i okoliczności.