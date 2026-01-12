Kłodzcy policjanci pomogli wyziębionej kobiecie Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Niskie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Policjanci z Kłodzka udzielili pomocy kobiecie, która utknęła w pojeździe podczas mrozu. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy możliwe było udzielenie niezbędnej pomocy na miejscu oraz zapobieżenie negatywnym skutkom długotrwałego przebywania na mrozie, które mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Niskie temperatury, które od kilku dni utrzymują się na terenie powiatu Kłodzkiego stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W ubiegły piątek, 9 stycznia br., tuż po godzinie 6.00, kłodzcy policjanci już po raz kolejny udowodnili, jak ważna jest szybka reakcja i niesienie pomocy osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji.

Przed rozpoczęciem służby do funkcjonariuszy zgłosił się mężczyzna zaniepokojony losem swojej partnerki, która utknęła w pobliskiej miejscowości w niesprawnym pojeździe. Kobieta niemal od dwóch godzin przebywała w samochodzie bez ogrzewania, panujący mróz stwarzał realne zagrożenie dla jej zdrowia, a być może i życia.

Policjanci, niezwłocznie pojechali na miejsce. W pojeździe zastali zmarzniętą kobietę, której natychmiast udzielili pomocy. Funkcjonariusze zapewnili jej niezbędną pomoc. Następnie pomogli w uruchomieniu samochodu, dzięki czemu mogła bezpiecznie kontynuować podróż.

Policjanci z Kłodzka po raz kolejny podjęli działania pomocowe wobec osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji podczas zimowych warunków. Szybka reakcja funkcjonariuszy pozwoliła udzielić wsparcia i zapobiec niebezpiecznym konsekwencjom wychłodzenia.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do podróży w okresie zimowym. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, poziom paliwa oraz prognozę pogody. W przypadku zauważenia osób przebywających na mrozie w pustostanach, na przystankach czy w zaparkowanych pojazdach, jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować czyjeś życie.

Policjanci każdego dnia, bez względu na porę i warunki atmosferyczne, stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców i służą im pomocą.