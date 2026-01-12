Kryminalni zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Wszedł do sklepu i zrobił zakupy, jednak zamiast pieniędzy pokazał sprzedawcy przedmiot przypominający broń. Dzięki pracy kryminalnych został zatrzymany już dwa dni po zdarzeniu.

We wtorek wieczorem, 6 stycznia do jednego ze sklepów spożywczych na Witominie wszedł mężczyzna, który zrobił zakupy za około 75 złotych. Jak się okazało, nie miał zamiaru za nie zapłacić. Przy kasie zamiast gotówki wyjął przedmiot przypominający broń, którym zagroził sprzedawcy, po czym wyszedł ze sklepu.

O całym zajściu zostali poinformowani policjanci z Komisariatu Policji w Redłowie. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą. Przeprowadzono oględziny, przesłuchano świadków i przeanalizowano godziny nagrań monitoringu. Do działań włączyli się też kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Dzięki wytężonej pracy operacyjnej i zaangażowaniu wszystkich policjantów już po dwóch dniach ustalono i zatrzymano sprawcę. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Gdyni. Zabezpieczono także przedmiot, którym sterroryzował sprzedawcę. Był to pistolet pneumatyczny.

Po przywiezieniu mężczyzny do jednostki Policji i wykonaniu z nim niezbędnych czynności procesowych, wystąpiono do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Poparty przez prokuratora wniosek został również uwzględniony przez Sąd Rejonowy w Gdyni, dzięki czemu podejrzany mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.