75-latek otrzymał pilną pomoc. Służby i sąsiedzi zareagowali na czas Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Mieszkańcy jednego z bloków w Drezdenku zaalarmowali służby i uratowali 75-latka. Lokatorzy zaniepokojeni wyciekiem wody oraz brakiem kontaktu z sąsiadem wezwali służby. Policjanci i strażacy natychmiast weszli do mieszkania 75-latka. Półprzytomny senior został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 8 stycznia br. Dyżurny ze strzeleckiej komendy otrzymał sygnał od mieszkańców Drezdenka o niepokojącej sytuacji w jednym z mieszkań. Z relacji sąsiadów wynikało, że z lokalu zajmowanego przez starszego mężczyznę wylewa się woda, a ze środka dochodzą nietypowe dźwięki. Ponieważ właściciel nie reagował na nawoływanie, na miejsce natychmiast wysłano dzielnicowych, straż pożarną oraz ratowników medycznych. Sytuacja wymagała natychmiastowego działania, gdyż wszystko wskazywało, że wewnątrz znajduje się osoba, która pilnie potrzebuje pomocy. Strażacy podjęli decyzję o siłowym otwarciu drzwi. Po wejściu do środka funkcjonariusze zobaczyli na podłodze 75-letniego właściciela mieszkania. Mężczyzna był półprzytomny i wymagał pilnej opieki lekarskiej. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy przez medyków został on przekazany załodze śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportowany do szpitala.

Opisana sytuacja dowodzi, jak ogromne znaczenie ma sąsiedzka czujność. Dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców, policjanci, strażacy i ratownicy mogli zareagować błyskawicznie i skutecznie. Sprawne przeprowadzenie akcji to również efekt profesjonalizmu służb, które poprzez regularne szkolenia i wspólne ćwiczenia są przygotowane do niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach.