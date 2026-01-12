Zatrzymanie sprawców znęcania się nad zwierzętami Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław–Rakowiec, działając we współpracy z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji, zatrzymali na terenie Poznania dwóch mężczyzn w wieku 38 i 48 lat, podejrzanych o znęcanie się nad zwierzętami.

Przypomnijmy, że w sobotę, 3 stycznia br., policjanci ujawnili w jednym z mieszkań dziewięć psów pozostawionych bez opieki, przebywających w skrajnie trudnych warunkach bytowych. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili również zwłoki kolejnych psów, co wskazuje na długotrwały i rażący charakter zaniedbań.

W wyniku intensywnych działań policjantów oraz dobrej współpracy osób zaangażowanych w sprawę 8 stycznia br. kryminalni z Komisariatu Policji Wrocław–Rakowiec, działając we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji, zatrzymali na terenie Poznania dwóch mężczyzn w wieku 38 i 48 lat, odpowiedzialnych za ten okrutny proceder.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem oraz zabijania zwierząt wbrew przepisom ustawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ponadto wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, zakazu posiadania zwierząt oraz policyjnego dozoru. Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Wrocław Krzyki-Wschód.