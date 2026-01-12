Oblał drzwi mieszkania benzyną. Odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Mężczyzna oblał drzwi jednego z mieszkań substancją łatwopalną i podpalił. Radomscy policjanci zatrzymali podejrzewanego o to przestępstwo, a prokurator przedstawił mu zarzut m.in. usiłowania zabójstwa oraz sprowadzenia zagrożenia dla wielu osób. Decyzją sądu 40-letni mieszkaniec Radomia najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W ostatnich dniach dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o pożarze w bloku przy ulicy Limanowskiego. Sprawca przy użyciu kanistra z benzyną oblał drzwi jednego z mieszkań i podpalił. Dwie osoby, które mężczyzna znał, trafiły do szpitala.

Radomscy policjanci poza zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęli się wyjaśnianiem sprawy i przyczyn tego pożaru. Na miejscu wykonywane były m.in. czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Kilka godzin po zdarzeniu w jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymano 40-latka podejrzewanego o podpalenie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnie doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów m.in. usiłowania zabójstwa i sprowadzenie zdarzenia w postaci pożaru, który zagrażał życiu i zdrowiu wielu osób.

Śledczy wnioskowali do sądu o zastosowanie wobec 40-latka tymczasowego aresztowania. W sobotę, 10.01.br., sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.