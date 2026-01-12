Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo matki Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Bielscy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Do zatrzymania doszło w pobliżu bloku, w którym znaleziono ciało kobiety. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo 31-latek resztę życia może spędzić w więzieniu.

W piątek, 09.01.br. dyżurny bielskiej Policji otrzymał informację, że w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie martwej kobiety. Dzielnicowi szybko ustalili jej personalia i natychmiast pojechali pod wskazany adres. Drzwi do mieszkania były zamknięte, dlatego policjanci, przy wsparciu strażaków, weszli do środka. W korytarzu znaleźli ciało 67-letniej kobiety leżące na podłodze. Na jej ciele widoczne były liczne obrażenia. Dalsze czynności prowadzono pod nadzorem prokuratora.

Policjanci od początku podejrzewali, że związek z tą sprawą może mieć 31-letni syn kobiety. Chwilę później mężczyzna został zatrzymany w pobliżu bloku, w którym doszło do zbrodni. W kieszeni spodni mężczyzny policjanci ujawnili też niewielką ilość amfetaminy. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim przedstawił mu zarzut zabójstwa oraz zarzut posiadania środków odurzających. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.