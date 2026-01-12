Groził i znieważył konstytucyjne organy, został zatrzymany Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Zambrowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który rozlał nieczystości przed jedną z posesji. Jak mówił funkcjonariuszom była to jego forma protestu. To nie jedyny występek mężczyzny, ponieważ dodatkowo kierował groźby karalne z powodu przynależności politycznej, a także publicznie znieważył konstytucyjne organy RP. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Zambrowscy policjanci interweniowali po zgłoszeniu, które dotyczyło rozlania przed posesją nieczystości. Już po kilku minutach policjanci na miejscu zatrzymali 35-latka, który przyznał się do wylania około 500 litrów nieczystości przed posesją. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kierował groźby wobec funkcjonariuszy publicznych oraz wobec osoby znajdującej się na posesji i osób jej najbliższych. Jak się okazało, 35-latek przyjechał pod Zambrów, aż z województwa lubelskiego, a policjantom tłumaczył, że to forma jego protestu.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za przestępstwo o które jest podejrzewany, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalają również czy nieczystości, które zostały wylane przed posesją, mogły spowodować zagrożenie dla życia lub zatrucie środowiska. Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych zostanie określona odpowiedzialność mężczyzny w tym zakresie.

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie, mając na uwadze charakter zdarzenia oraz realne zagrożenie dla pokrzywdzonych, wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec 35-latka dwumiesięczny areszt.

( KWP w Białymstoku)