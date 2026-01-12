Kradzież i ucieczka zakończona zatrzymaniem. Kierowca pod wpływem narkotyków i z sądowym zakazem Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj W piątek (9 stycznia) w jednym ze sklepów w Szlichtyngowej dwie kobiety dokonały kradzieży, po czym wsiadły do samochodu marki BMW, w którym czekał kierowca i odjechały w kierunku Wschowy. Takie zgłoszenie wraz z numerami rejestracyjnymi samochodu otrzymał dyżurny wschowskiej komendy, który na miejsce skierował patrole.

Policjanci otrzymali informację o kradzieży i ucieczce z miejsca zdarzenia. W jednym ze sklepów w Szlichtyngowej dwie kobiety dokonały kradzieży, po czym wsiadły do samochodu marki BMW, w którym czekał kierowca. Wszyscy odjechali w kierunku Wschowy. Patrol ruchu drogowego zauważył wskazany samochód (marki BMW) na wjeździe do Wschowy. Policjanci, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, próbowali zatrzymać BMW. Kierujący zjechał na stację paliw i zatrzymał. W momencie zatrzymywania, 32-latek otworzył drzwi i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy. W tym czasie, jedna z pasażerek, która miała ukraść towar ze sklepu, próbowała odjechać pozostawionym samochodem. Policjancjanci zareagowali i ucieczka się nie udała. Druga pasażerka również zaczęła uciekać. Na miejsce przyjechały dodatkowe patrole, które zatrzymały kobiety schowane w jednym z pustostanów.

Po sprawdzeniu kierowcy, okazało się, że prowadził on pomimo sądowego zakazu kierowania. Badanie narkotestem wykazało, że 32-latek był pod wpływem środków psychoaktywnych. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań. Pojazd, którym kierował, nie miał aktualnych badań technicznych i został zabezpieczony na parkingu policyjnym. W związku z popełnionym przestępstwem, sprawa trafiła do sądu, a kobiety, 47-latka oraz 30-latka, zostały zatrzymane i odpowiedzą za kradzież.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / awb)