Wykaz punktów kontroli autobusów - Ferie 2026 Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Policja podejmie działania ukierunkowane na kontrole autobusów i kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Kontrole będą prowadzone na terenie całego kraju.

Na terenie każdego województwa wyznaczone zostały stałe miejsca prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów, umożliwiające sprawne i bezpieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych. Punkty te zostały zawarte w wykazie wraz z numerami telefonów kontaktowych, pod którymi można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Podczas kontroli policjanci będą zwracać szczególną uwagę na:

stan techniczny autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek,

„czas pracy” kierowców wykonujących przewóz drogowy osób lub rzeczy,

stan trzeźwości, stan psychofizyczny oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowych kierowców wykonujących przewozy osób.

W celu usprawnienia przebiegu kontroli i ograniczenia czasu oczekiwania, rekomenduje się zgłaszanie planowanych wyjazdów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Przypominamy, że każdy może samodzielnie sprawdzić podstawowe informacje o autobusie korzystając z serwisu bezpiecznyautobus.gov.pl. Dostępne są tam m.in. dane dotyczące badań technicznych pojazdu oraz ważność polisy OC.

BRD KGP