Nielegalny tytoń i alkohol bez akcyzy przechwycone - skuteczna akcja łódzkich policjantów Data publikacji 13.01.2026 Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili realizację, w wyniku której zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych oraz alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych.

Do działań doszło 9 stycznia br. Funkcjonariusze pojechali w rejon ulicy Limanowskiego w Łodzi, gdzie jak podejrzewali, mógł przemieszczać się mężczyzna przewożący w samochodzie marki Ford wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej. Policjanci prowadzili obserwację terenu i poszukiwali wskazanego pojazdu. W pewnym momencie dostrzegli pojazd wyjeżdżający z jednej z posesji przy ulicy Limanowskiego. Za kierownicą Forda siedział 55-letni mieszkaniec Łodzi. Podczas kontroli tego pojazdu policjanci ujawnili w bagażniku trzy czarne worki i kartonowe pudełko wypełnione papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz foliową torbę strunową z suszem koloru brązowego. Byli już pewni, że ich przypuszczenia się potwierdziły. Mężczyzna przyznał, że są to papierosy i tytoń stanowiące jego własność. W pojeździe zabezpieczono łącznie 1990 paczek papierosów, około 0,5 kg tytoniu oraz cztery telefony komórkowe. Mężczyzna został zatrzymany.

Na tym jednak policjanci nie zakończyli swoich działań. Postanowili sprawdzić posesję przy ul. Limanowskiego, z której wcześniej wyjeżdżał mężczyzna. Na miejscu zobaczyli szereg garaży i pomieszczeń gospodarczych. Świeże ślady na śniegu prowadziły do jednego z nich. W jego wnętrzu funkcjonariusze znaleźli cztery kartony z butelkami PET o pojemności jednego litra, wypełnionymi cieczą o zapachu alkoholu oraz dwie torby z tytoniem, każda o wadze około 0,5 kg.

Kolejne przeszukania przeprowadzono w innych garażach kilka posesji dalej również przy ulicy Limanowskiego, gdzie jak podejrzewali policjanci 55-latek mógł ukrywać większą ilość „kontrabandy”. W jednym z nich ujawniono znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy różnych marek, kartony z papierosami luzem (około 36 tysięcy sztuk) oraz 112 butelek PET z cieczą o zapachu alkoholu. Funkcjonariusze dotarli także do miejsca zamieszkania 55-latka, gdzie odnaleźli dodatkowe papierosy.

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 11 900 paczek papierosów, 1,5 kg tytoniu oraz 192 litry alkoholu. Badania cieczy przeprowadzone przy użyciu spektrometru wykazały, że zawierała ona etanol. Wartość uszczuplonych należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa spowodowanych działalnością tego mężczyzny oszacowano na ponad 400 tysięcy złotych.

55-letni mieszkaniec Łodzi usłyszał już zarzuty dotyczące przestępstwa akcyzowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu wysoka grzywna, przepadek zabezpieczonych towarów, a także kara pozbawienia wolności, która w przypadku znacznej ilości wyrobów bez akcyzy może wzrosnąć nawet do 5 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą nadal prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.