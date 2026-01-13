#Pomagamyichronimy - dzielnicowa asp. szt. Aneta Ścisłowska na medal! Przyszła z pomocą w odpowiednim momencie Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowa asp. szt. Aneta Ścisłowska podczas służby patrolowej, pomogła skrajnie wyczerpanemu mężczyźnie w kryzysie bezdomności. Okres zimowy to czas szczególnie niebezpieczny dla osób w kryzysie bezdomności. Niskie temperatury i brak schronienia doprowadzają do wychłodzenia organizmu.

Warecka dzielnicowa po raz kolejny znalazła się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Podczas służby patrolowej asp. szt. Aneta Ścisłowska sprawdzała pustostany, w których często chronią się osoby bezdomne. W jednym z nich znalazła mężczyznę, którego stan wskazywał na silne wychłodzenie - był osłabiony, a kontakt z nim wyraźnie utrudniony.

Dzielnicowa niezwłocznie wezwała pogotowie ratunkowe. Podczas oczekiwania na przyjazd ratowników, policjantka podała mężczyźnie ciepły napój i kontrolowała jego stan.

Kontrola pustostanów i miejsc, gdzie często przebywają osoby w kryzysie bezdomności jest jednym z kluczowych zadań policjantów w okresie zimowym. Niejednokrotnie okazuje się, że mundurowi przybywają w ostatniej chwili i ratują ludzkie życie.

To nie pierwsza interwencja asp. szt. Anety Ścisłowskiej, która zakończył się uratowaniem ludzi. O działaniach policjantki pisaliśmy m.in. w komunikacie: Dzielnicowa ewakuowała mieszkańców bloku, w którym wybuchł pożar, a także w informacji: Czujność policjantów ratuje życie.

Tegoroczna zima to obfite opady śniegu i niskie temperatury. Taka aura stanowi zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności. Nie bądźmy obojętni, reagujmy - wspólnie możemy pomóc.