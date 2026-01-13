Policyjne zabezpieczenia w 2025 roku Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo podczas wydarzeń o charakterze masowym, takich jak koncerty, imprezy sportowe, manifestacje czy zgromadzenia publiczne. Skuteczne zabezpieczenie takich wydarzeń wymaga odpowiedniego zaplanowania i ścisłej współpracy wielu służb oraz możliwości wykorzystania Zespołów Antykonfliktowych (ZAK), których zadaniem jest łagodzenie napięć i konfliktów bez użycia środków przymusu. Każde zabezpieczenie jest poprzedzone szczegółowym planowaniem i koordynowane przez policyjne sztaby. Doświadczenia z ostatnich miesięcy, w tym zabezpieczenia dużych wydarzeń oraz działań kryzysowych, potwierdzają skuteczność policyjnych sztabowców w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego.

Rok 2025 zdominowany został przez trzy główne przedsięwzięcia tj. sprawowanie przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (poprzednio w 2011 roku), wybory prezydenckie i działania związane z zagrożeniem hybrydowym ze strony Białorusi i Rosji.

1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej i przez sześć miesięcy przewodniczyła jej pracom. W związku z tym przedsięwzięciem prace przygotowawcze w Policji rozpoczęto już w 2023 r. i kontynuowano przez cały 2024 r. Fundamentem działań polskiej prezydencji w 2025 r. było zapewnienie bezpieczeństwa w wielu wymiarach, co bez wątpienia wskazywało polską Policję jako kluczowy podmiot w osiągnięciu wyznaczonych priorytetów.

Do czasu zakończenia działań w Komendzie Głównej Policji zostało uruchomione Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji, którego głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom spotkań, jak również ochrona obiektów przewidzianych do ich przeprowadzenia.

W trakcie działań:

zabezpieczono 520 (oficjalnych) spotkań i wydarzeń;

zrealizowano 585 eskort policyjnych;

zabezpieczono 239 przejazdów;

nad bezpieczeństwem czuwało ponad 66 000 policjantów.

Sytuacja, do której doszło 10 września 2025 r. pokazała dobre przygotowanie Policji do zagrożenia, które nigdy wcześniej nie nastąpiło. Na polecenie Komendanta Głównego Policji ogłoszony został alarm w trzech województwach, w których doszło do zdarzenia. Ponad 13 tys. policjantów pozostawało w gotowości.

W związku z nowymi zagrożeniami, jakie wystąpiły przy infrastrukturze kolejowej, Komendant Główny Policji podjął decyzję o zarządzeniu operacji policyjnej pod kryptonimem „TOR”. To wspólne działania policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, które mają na celu ochronę infrastruktury kolejowej, współpracę, wymianę informacji z organami administracji publicznej i innymi służbami, nadzorowanie działań minersko - pirotechnicznych podejmowanych w miejscu ujawnionego aktu sabotażu i dywersji oraz zatrzymanie osób związanych z takimi aktami.

Działania policyjnych sztabowców nie ograniczają się tylko do granic Polski. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pomocy mogą potrzebować nasi obywatele. W minionym roku zabezpieczaliśmy nie tylko mecze reprezentacji Polski, ale byliśmy również w Rzymie przy okazji Światowych Dni Młodzieży, gdzie polscy policjanci patrolowali miasto po to, żeby było bezpiecznie i nasi obywatele mieli wsparcie.

Bezpieczeństwo zapewnia również policyjne lotnictwo, które obecnie dysponuje 14 śmigłowcami (5 śmigłowcami typu S-70i Black Hawk, 7 śmigłowcami typu Bell-407GXi i 2 śmigłowcami typu Bell-206). Policyjni lotnicy mogą się poszczycić profesjonalizmem na najwyższym poziomie. Tylko w minionym roku brali oni udział w 20 transportach organów do przeszczepu, przeprowadzili ponad 100 działań poszukiwawczo-ratowniczych, gasili Biebrzański Park Narodowy, a ostatnio uczestniczyli także w sytuacji związanej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i udrożnienia linii kolejowej przez zalegający na drzewach śnieg. W 2025 roku policyjni lotnicy wykonali łącznie 2668 lotów.