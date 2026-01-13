Dzielnicowi ugasili płonące auto Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i skutecznej akcji gorzowskich dzielnicowych udało się w zarodku ugasić pożar auta. Samochodem kierowała kobieta, która podróżowała z małym dzieckiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a pojazd nie uległ spaleniu.

Chwile grozy przeżyła 27-letnia kobieta, której na postoju zapalił się samochód. Do zdarzenia doszło w podgorzowskim Gralewie. Na szczęście rejon ten patrolowali dzielnicowi z Komisariatu II, którzy przy drodze zauważyli roztrzęsioną kobietę z dzieckiem wzywającą pomocy.

Jak się okazało, zaparkowany na przystanku autobusowym samochód, którym poruszała się kobieta uległ awarii, a komora silnika stanęła w płomieniach. Funkcjonariusze natychmiast udzielili pomocy 27-latce i jej 9-letniej córce. Ogień szybko się rozprzestrzeniał. Do ugaszenia pożaru nie wystarczyła służbowa gaśnica. Policjanci dodatkowo użyli gaśnicy, w która wyposażony był pojazd kobiety i ostatecznie dogasili płomienie. Sprawne działanie i szybka reakcja policjantów pozwoliły na ugaszenie pożaru, dzięki czemu nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na cały pojazd, a tym samym udało się zminimalizować rozmiar powstałych w aucie strat. Pojazd został przestawiony w bezpieczne miejsce.

To kolejny dowód na to, że zawód policjanta to nie tylko praca, a „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło. Funkcjonariusze i tym razem pokazali, że gotowość do działania i niesienia pomocy są nieodłączną częścią ich codzienności.