Policjant po służbie zaopiekował się 8-latką stojącą przy drodze krajowej Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu wracając ze służby do domu zaopiekował się dzieckiem stojącym poza obszarem zabudowanym przy drodze krajowej k22. 8-latka wcześniej jechała autobusem wracając ze szkoły i nie wysiadła na właściwym przystanku.

Przed godziną 16.00, wracający do domu policjant z wałeckiej jednostki zauważył przy drodze krajowej nr 22 na odcinku Wałcz- Strączno samotnie stojącą 8-letnią dziewczynkę z plecakiem na plecach, która machała do przejeżdżających pojazdów, co wzbudziło niepokój funkcjonariusza. Policjant zatrzymał swój samochód i podszedł do dziewczynki. Kilkulatka była zapłakana, zmarznięta i wyraźnie przestraszona. Jak się okazało, stała przy drodze od dłuższego czasu.

Kontakt z dzieckiem był utrudniony ze względu na silne emocje. Po chwili funkcjonariusz ustalił, że dziewczynka wysiadła z autobusu za daleko od miejsca zamieszkania. Policjant zaopiekował się 8- latką i bezpiecznie odwiózł ją do domu przekazując pod opiekę rodziców. W tym samym czasie ojciec dziewczynki, zaniepokojony jej nieobecnością, rozpoczął poszukiwania córki, wyjeżdżając na trasę, którą mogła się przemieszczać.

Ponadto w międzyczasie dyżurny jednostki otrzymał telefoniczną informację od innego kierującego o tym, że przy drodze K 22 stoi dziecko. Jednak kiedy patrol pojechał na miejsce dziewczynka była już w domu. Interweniującym wobec dziecka policjantem był komisarz Waldemar Baszczyn, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Jego postawa jest przykładem, że policjantem jest się nie tylko na służbie, ale także poza nią. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Pamiętajmy! Reagujmy, gdy widzimy dziecko w niebezpiecznej sytuacji.