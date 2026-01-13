Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju i szeregu innych przestępstw Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Tychów zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mikołowa podejrzanego o dokonanie rozboju oraz szeregu innych przestępstw. Decyzją Sądu Rejonowego w Tychach wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Do rozboju doszło 2 stycznia 2026 roku w godzinach wieczornych w jednym ze sklepów przy ulicy Przejazdowej w Tychach. Sprawca, grożąc sprzedawcy ukradł gotówkę w wysokości blisko 4 tys. zł oraz papierosy o wartości ponad 3 tys. zł. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Kolejnego czynu mężczyzna dopuścił się 5 stycznia 2026 roku na ulicy Piłsudskiego w Tychach, pobił 45-letniego mężczynę, uderzając go pięścią w twarz. Policja natychmiast po zdarzeniu, zatrzymała sprawcę.

Zatrzymany po posiedzeniu w Sądzie Rejonowym w Tychach podjął nieudaną próbę ucieczki. W związku z tym 39-latek usłyszał kolejny zarzut dotyczący bezprawnego samouwolnienia się.

W toku prowadzonego postępowania policjanci przedstawili mężczyźnie łącznie ponad 40 zarzutów. Dotyczące kradzieży paliwa na terenie Tychów i innych miejscowościach, o wartości przekraczającej 3 tys. zł. Do przestępstw tych dochodziło w okresie od marca do sierpnia 2025 roku. Sprawca poruszał się pojazdem z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, pochodzącymi z kradzieży. Ustalono, że 39-latek kierował pojazdem mimo obowiązującego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Większości zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy, co może skutkować zaostrzeniem kary nawet o połowę. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.