Senior na parapecie. Policjanci z Ostrołęki nie czekali — natychmiast ruszyli z pomocą, wchodząc na zaśnieżony dach Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj „Nawet z narażeniem życia” to nie tylko słowa roty policyjnego ślubowania, ale przede wszystkim realne działania ostrołęckich policjantów, którzy każdego dnia podejmują interwencje ratujące zdrowie i życie innych osób. Wczoraj funkcjonariusze ruszyli z pomocą 80-letniemu seniorowi, stojącemu na parapecie i proszącemu, aby ktoś go złapał. Mundurowi z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego dotarli do mężczyzny, wchodząc po drabinie na ośnieżony dach. Dzięki ich błyskawicznej reakcji całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie.

W poniedziałek (12 stycznia br.), kwadrans przed godziną 19.00, do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie dotyczące starszego mężczyzny, który miał stać na parapecie okna swojego domu na jednym z ostrołęckich osiedli. Wychylał się na zewnątrz i prosił, aby ktoś go złapał. Sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z wydziału patrolowego ostrołęckiej komendy. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie - senior stał na parapecie, a kontakt z nim był bardzo utrudniony. Mężczyzna nie reagował na prośby policjantów, by wrócił do wnętrza budynku. Ze względu na położenie okna jedyną możliwością dotarcia do niego było wejście na zaśnieżony dach wiatrołapu.

Po chwili na miejsce dotarli również strażacy, którzy rozstawili drabinę. Policjanci natychmiast weszli na nią, a następnie jeden z nich, asekurowany przez drugiego, wszedł na dach. Trzymając się rynny, dotarł do okna i nawiązał rozmowę z 80-latkiem.

Dzięki spokojnej i profesjonalnej postawie funkcjonariusza senior został przekonany, by wrócić do wnętrza domu. W tym czasie był cały czas asekurowany przez policjanta. Szybka i zdecydowana reakcja służb sprawiła, że mężczyzna znalazł się w bezpiecznym miejscu i nie odniósł obrażeń.

To kolejna sytuacja, w której policjanci nie zważając na trudne warunki i ryzyko ruszyli z pomocą osobie potrzebującej. Takie działania pokazują, że bezpieczeństwo i ochrona życia ludzkiego są dla funkcjonariuszy Policji priorytetem, a mieszkańcy, niezależnie od sytuacji, zawsze mogą liczyć na ich wsparcie.