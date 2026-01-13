Odprawa kadry polskiej Policji z kierownictwem MSWiA Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się odprawa kierownictwa polskiej Policji z udziałem Marcina Kierwińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Czesława Mroczka Sekretarza Stanu w MSWiA. W spotkaniu uczestniczyli szefowie komend wojewódzkich Policji, BSWP, CBŚP, CBZC, dyrektorzy biur KGP oraz rzecznicy prasowi i pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka.

Odprawa została zwołana przez gen. insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji w związku z wydarzeniami do jakich doszło w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie w dniu 3 stycznia br.

Jako pierwszy głos zabrał minister Marcin Kierwiński, który powiedział, że żaden funkcjonariusz Policji nigdy nie powinien dopuścić się takiego czynu i to się nigdy nie może powtórzyć. Niemniej, jeśli chodzi o działania podjęte przez Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Głównego Policji wszystko wskazuje, że były prawidłowe i procedury zostały zastosowane natychmiastowo. - Odprawa ta ma służyć omówieniu przez całą kadrę polskiej Policji, jak należy reagować w takich przypadkach, bo tylko zdecydowana reakcja i determinacja są słusznym kierunkiem. Oczekuję, że takie sytuacje spotkają się ze stanowczą reakcją. Nie chodzi o to, by przesądzać o winie, ale by reagować na każde zgłoszenie o nieprawidłowościach. Minister podkreślił też, że w takich przypadkach opinii publicznej należy się transparentna informacja w oparciu o fakty, nie przesądzająca o sprawstwie, ale wskazująca na działania Policji i obowiązujące procedury.

Następnie głos zabrał sekretarz stanu w MSWiA Czesław Mroczek, który podkreślił, że przez 3 lata do polskiej Policji przyjętych zostało i zostanie 20 tysięcy nowych funkcjonariuszy. - To od kadry zależy, jak ci młodzi policjanci zostaną przygotowani do służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli - zaznaczył.

Zabierając głos Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Boroń powiedział, że kształtowanie zasad etycznych i wymagania wobec policjantów to rola przełożonych. Właściwy nadzór służbowy w jednostkach Policji i bycie wzorem dla podwładnych to odpowiedzialność przełożonych. To kadra winna czuwać nad tym, by zasady etyki były przestrzegane przez wszystkich policjantów. - Zawsze najważniejsze będzie dla mnie dobro ofiary i takie zaopiekowanie w doznanej krzywdzie, by nie doszło do wtórnej wiktymizacji.

Komendant odczytał też rotę ślubowania, którą każdy policjant składa w chwili przyjęcia do służby, a także omówił zasady etyki zawodowej, ujęte w zarządzeniu nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”. Podkreślił, że zaufanie społeczne buduje się poprzez relacje z obywatelami i codzienną służbę na rzecz ich bezpieczeństwa. Jest to zobowiązanie każdego policjanta.

W wystąpieniu insp. Doroty Przypolskiej Dyrektora Biura Kontroli KGP omówione zostały ustalenia dokonane przez Biuro Kontroli KGP. Wnioski z przeprowadzonych czynności są jednoznaczne i wskazują, że wszystkie czynności zostały podjęte prawidłowo.

Insp. Mariusz Krakowski Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji przybliżył wszystkim obecnym obowiązki przełożonego wynikające z zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Omówił też zasady reagowania w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji.

Następnie głos zabrała insp. Katarzyna Nowak rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, która przypomniała obowiązujące zasady polityki medialnej. Podkreśliła kluczową rolę transparentności i rzetelności w codziennej komunikacji Policji z opinią publiczną. Zwróciła uwagę, że profesjonalne przekazywanie informacji buduje zaufanie społeczne oraz wzmacnia wiarygodność informacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Kolejna z osób zabierających głos, mł. insp. Anna Maj-Wydra Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka podkreśliła, że punktem wyjścia w naszej służbie jest godność człowieka. Omówiła procedury i działania przełożonych w przypadku zgłaszania m.in. sytuacji konfliktowych i mobbingu. Podkreśliła, że profesjonalizm policjanta to działanie zgodne z przepisami i procedurami, ale w połączeniu z poszanowaniem drugiego człowieka.

Marta Krasuska z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu Komendanta Głównego Policji omówiła natomiast obecny stan wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026.

Gen.insp. Marek Boroń podsumowując odprawę powiedział, że jako kadra polskiej Policji jesteśmy odpowiedzialni za proces uświadamiania podwładnych i wymagania od nich działania zgodnego z prawem. Polecił poważne potraktowanie poruszonych podczas spotkania zagadnień. Zaznaczył, że Policja jest filarem bezpieczeństwa państwa i powinniśmy być z tego dumni. W tak licznej formacji, przy tak dużym zakresie działań, błędy mają się prawo zdarzyć, ale nie ma miejsca na błędy będące wynikiem zaniechania. - Realizując swoje ustawowe zadania pamiętajmy o przestrzeganiu zasad etyki zawodowej i o tym, że po drugiej stronie zawsze jest Człowiek.

BKS KGP/ foto: Krzysztof Chrzanowski Gazeta Policyjna