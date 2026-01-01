Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali 40-latka, który posiadał w mieszkaniu różnego rodzaju narkotyki. To nie był koniec tej sprawy …. Funkcjonariusze finalnie zatrzymali kolejnych podejrzanych oraz zlikwidowali plantację konopi.

7 stycznia 2026 roku, funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, uzyskali informację, że w jednym z mieszkań przy ulicy Źródłowej najprawdopodobniej znajdują się narkotyki - policjanci postanowili to sprawdzić.

Po dotarciu pod ustalony adres, stróże prawa zauważyli mężczyznę w towarzystwie kobiety, którzy wchodzili do wytypowanego mieszkania. Natychmiast zostali wylegitymowani. 40-latek podczas rozmowy przyznał, że posiada w mieszkaniu narkotyki. Przeszukanie potwierdziło, że miał skryte różnego rodzaju substancje odurzające oraz środki psychotropowe. Łącznie zabezpieczono:

Marihuana: 2,14305 kg (brutto)

(brutto) Haszysz: 89,31 g (brutto)

(brutto) Mefedron: 1,42 g (brutto)

(brutto) Grzyby halucynogenne: 3,89 g (brutto)

Zatrzymany usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Przestępstwo to w polskim prawie zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Skrupulatna analiza zebranego materiału dowodowego, doprowadziła kryminalnych do kolejnych miejsc w tym m. in . plantacji konopii. W piątek 9 stycznia 2026 roku, funkcjonariusze z łódzkiej komendy pojechali na ul. Tramwajową, gdzie miał przebywać 29-latek odpowiedzialny za jej uprawę. Podczas próby dostania się do mieszkania mężczyzna przytrzymywał drzwi,aby uniemożliwić wejście stróżom prawa. Na nic zdał się jego wysiłek, polijanci natychmiast zatrzymali podejrzanego.

W tym samym czasie drugi patrol pojechał do miejscowości pod Strykowem. Tu z kolei zatrzymany został 40-latek, który w szklanych słoikach ukrywał substancje zabronione prawem. Podczas przeszukania zabezpieczono łącznie 500 gramów narkotyków. Na tym czynności się nie zakończyły… funkcjonariusze dokładnie sprawdzili posesję zatrzymanego i ujawnili profesjonalną plantację konopi indyjskich. Na miejscu kryminalni zabezpieczyli ponad 52 sztuki krzewów. Dodatkowo w miejscu nielegalnej uprawy znajdował się ponad kilogram gotowego do sprzedaży suszu. Budynek, w ktorym znaleziono plantację, wyposażony był w specjalistyczny sprzęt niezbędny do uprawy konopi, m.in. odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie czy nawodnienie. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Czynności w tej sprawie, prowadzą śledczy z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego łódzkiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty.

29-latek za wytwarzanie, udzielanie i wprowadzenie do obrotu i nielegalną uprawę narkotyków decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Starszy z mężczyzn usłyszał zarzut udostępnienia gruntu do uprawy nielegalnej plantacji oraz posiadanie znacznych ilości środków zabronionych prawem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / awb)

Film przedstawia ujawnioną przez policjantów plantację konopi.