Fenomenalna skuteczność dzielnicowego z Wejherowa w działaniach poszukiwawczych - zatrzymał aż 195 osób poszukiwanych w ubiegłym roku Data publikacji 13.01.2026 Dzielnicowy st. asp. Bartłomiej Pipka z Wejherowa osiągnął niesamowity wynik, zatrzymując aż 195 osób w 2025 roku. To dowód na to, że skuteczność w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości opiera się na konsekwencji, znajomości terenu i umiejętności współpracy.

W ubiegłym roku funkcjonariusz doprowadził do zatrzymania zarówno tych, wobec których wydano sądowe nakazy, jak i osób ściganych listami gończymi.

A tak przedstawia się jego skuteczność od 2022 roku do 2025 roku:

2022 r. - 94 zatrzymanych

2023 r. - 127 zatrzymanych

2024 r. - 145 zatrzymanych

2025 r. - 195 zatrzymanych

W sumie, w latach 2022–2025, dzielnicowy st. asp. Pipka przyczynił się do zatrzymania 567 osób poszukiwanych. Nowy rok 2026 dopiero się rozpoczął, a on już ma na koncie kolejne 6 zatrzymań.

Warto zaznaczyć, że każde z tych działań było realizowane we współpracy z innymi dzielnicowymi. Choć nie pracował w stałym patrolu, zawsze dobierał partnera do konkretnej akcji, nigdy nie działając samodzielnie. Zmienny skład współpracujących funkcjonariuszy pokazuje, jak istotna jest elastyczność, wzajemne zaufanie i umiejętność działania w różnych konfiguracjach.

Dzielnicowy st. asp. Bartłomiej Pipka to policjant, który doskonale zna swój rejon, potrafi analizować sygnały od mieszkańców i konsekwentnie dąży do ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych. Jego praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Wejherowa i stanowi przykład skuteczności, która wynika z doświadczenia, dobrego rozpoznania oraz dobrej współpracy w zespole.