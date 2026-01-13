Seria zdarzeń zakończona uratowaniem życia Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja świdnickich kryminalnych, poprzedzona bezbłędnym wskazaniem przez psa służbowego, miejsca pobytu 32-latka - pozwoliła na uratowanie mu życia. Mężczyzna próbował odebrać sobie życie w jednym z pustostanów. Wcześniej rozpalił w nim ognisko powodując duże zadymienie pomieszczenia. Dramatyczny finał poprzedziły inne zdarzenia: według zgłoszenia mężczyzna przemieszczał się po klatce schodowej bloku z siekierą w ręku. Wcześniej ukradł samochód, rozbił go na ogrodzeniu posesji, oddalił się z miejsca zdarzenia, a na koniec włamał się do pustostanu.

Wszystko rozpoczęło się od zgłoszenia, że na klatce schodowej jednego z bloków w gminie Piaski znajdował się mężczyzna trzymający siekierę, który następnie udał się w rejon garaży. W toku dalszych czynności ustalono, że dostał się do wnętrza niezabezpieczonego „blaszaka” skąd ukradł samochód marki Seat i odjechał nim.

Jak się okazało, po przejechaniu kilku kilometrów mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji, po czym porzucił uszkodzony samochód i oddalił się pieszo.

Do działań skierowano policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świdniku oraz przewodnika z psem służbowym z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Policyjny pies podjął trop, który doprowadził funkcjonariuszy do oddalonego o blisko dwa kilometry opuszczonego budynku. W środku panowało duże zadymienie, bowiem mężczyzna wcześniej rozpalił ognisko, prawdopodobnie w celu ogrzania się, ze względu na panujące niskie temperatury.

Policjanci bez wahania weszli do środka, gdzie odnaleźli nieprzytomnego 32-letniego mężczyznę, który usiłował targnąć się na własne życie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania ratunkowe udzielając niezbędnej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie mężczyzna został przekazany pod opiekę załogi karetki pogotowia. Badanie wykazało, że 32-latek był nietrzeźwy: w jego organizmie znajdował się prawie promil alkoholu.

Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zajścia i finalnie sprawa trafi do sądu, gdzie mężczyzna odpowie za swoje czyny.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych.

( KWP w Lublinie / awb)