Potrącił pieszą na oznakowanym przejściu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności! Powrót Drukuj Na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w Chełmie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pieszej. 19-latek kierujący Oplem, potrącił 36-latkę, która prawidłowo przechodziła przez jezdnię. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego kierujący stracił prawo jazdy, które posiadał od 11 miesięcy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze i ku przestrodze publikujemy nagranie ze zdarzenia!

Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach porannych. Dyżurny chełmskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o potrąceniu kobiety na przejściu dla pieszych. Policjanci będący na miejscu wstępnie ustalili, że pojazd poruszający się prawym pasem zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszej. Kierujący Oplem, jadąc lewym pasem nie zachował szczególnej ostrożności oraz nie dostosował prędkości do warunków ruchu.

Na szczęście piesza nie odniosła poważnych obrażeń ciała. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego kierującemu zostało zatrzymane prawo jazdy.

Przypominamy!

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Jednocześnie piesi również mają obowiązek zachować ostrożność, obserwować sytuację na drodze oraz uwzględnić panujące warunki atmosferyczne, widoczność i natężenie ruchu, nawet w miejscach objętych szczególną ochroną.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od odpowiedzialnego zachowania wszystkich jego uczestników. Chwila nieuwagi – zarówno ze strony kierującego, jak i pieszego – może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

( KWP w Lublinie / awb)