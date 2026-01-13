Nastolatki brały czynny udział w przestępstwach na wnuczka. Usłyszały zarzuty Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze kryminalni wałbrzyskiej komendy podczas pracy nad zgłoszonymi w ostatnim czasie przestępstwami "na wnuczka" ustalili, że czynny udział w dwóch z nich brały nastolatki z powiatu trzebnickiego. Nieletnie, 15 i 16-latka wczoraj zostały zatrzymane w rejonie miejsca swojego zamieszkania i po południu usłyszały zarzuty. Zadaniem nastolatek było odbieranie gotówki od zmanipulowanych seniorów. Mundurowi udowodnili im, że przestępstw takich dokonały na początku grudnia zeszłego roku na terenie Wałbrzycha oraz w styczniu tego roku na terenie Dzierżoniowa. Młodsza z dziewczyn dodatkowo usłyszała dwa zarzuty posiadania narkotyków, do których także się przyznała.

1 grudnia minionego roku na terenie Wałbrzycha doszło do wyłudzenia dużej ilości gotówki - łącznie około 20 tysięcy złotych - od nieświadomej seniorki, która uwierzyła w historię oszusta. Mężczyzna znajdujący się po drugiej stronie słuchawki oświadczył, że jest synem seniorki i doprowadził do poważnego wypadku drogowego. W rozmowie telefoniczne mówiłj, że aby wyjść z więzienia, musi wpłacić kaucję. Niestety, nieświadoma seniorka przekazała 15 tysięcy złotych oraz tysiąc euro wskazanej w rozmowie rzekomej pani adwokat.

Dzięki przeprowadzonym czynnoścom operacyjnym policjanci ustalili tożsamość tzw. odbieraków. Okazało się, że zwerbowane do przestępstw tego typu zostały 15 i 16-latka, które razem przemieszczały się po regionie. Młode mieszkanki powiatu trzebnickiego trafiły w ręce mundurowych w poniedziałkowy poranek pod jednym z bloków w Szymanowie. Policjanci kryminalni zabezpieczyli w miejscach zamieszkania nastolatek między innymi telefony komórkowe oraz 2,2 tys. złotych w gotówce.

Obie oszustki jeszcze wczoraj po południu zostały przewiezione do Wałbrzycha. Podczas wykonanych dalszych czynności procesowych mundurowi udowodnili nastolatkom, że dopuściły się kolejnego podobnego przestępstwa, ale tym razem na terenie Dzierżoniowa. Nastolatki 6 stycznia tego roku odebrały od pokrzywdzonego w sprawie 84-latka około 100 tys . złotych.

Dodatkowo młodsza z nieletnich przyznała się także do posiadania narkotyków w postaci mefedronu, które miały być między innymi zapłatą za udział w przestępczym procederze.

O losie nastolatek zadecyduje teraz sąd rodzinny. Przypominamy, że według Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec osoby popełniającej czyny karalne - tak jak w tym przypadku - mogą być stosowane środki wychowawcze, środek leczniczy oraz środek poprawczy. Kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.

Przy okazji tej sprawy policjanci po raz kolejny ostrzegają, aby nie przekazywać jakiejkolwiek gotówki osobom nieznajomym, które często podają się za kurierów, policjantów, adwokatów, a nawet prokuratorów, a są po prostu zwykłymi przestępcami. Pamiętajmy, by z seniorami rozmawiać i informować ich o podobnych sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy lub czytaliśmy. Przypominamy, że oszuści są bezwzględni, dlatego bardzo ważne, aby przy każdym tego typu podejrzanym telefonie od razu zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy 112 i zastosować się do poleceń dyżurnego jednostki.