Dzielnicowy pomógł choremu mężczyźnie Data publikacji 13.01.2026 Powrót Drukuj W związku z utrzymującymi się bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz ujemnymi temperaturami apelujemy o szczególną czujność i reagowanie na sytuacje, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu innych osób. Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób mieszkających samotnie, ale także dla wszystkich, którzy z różnych powodów mogą nie radzić sobie z zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych. Przykładem takiej interwencji są ostatnie działania policjantów ze świdnickiej komendy.

Podczas mrozów jednym z zadań realizowanych przez Policję jest systematyczne zdobywanie wiedzy o osobach, które mogą wymagać pomocy. Policjanci cyklicznie sprawdzają miejsca, gdzie przebywają bezdomni, a także docierają do osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku posiadał wiedzę, że w miejscowości Krępiec mieszka samotnie 49-letni mężczyzna, który przebywa w domu bez dostępu do mediów, a dodatkowo jest osobą chorą i może wymagać pomocy. W związku z panującymi mrozami funkcjonariusze postanowili sprawdzić jego sytuację. Na miejscu okazało się, że w budynku panują bardzo trudne warunki - temperatura była ujemna, a mężczyzna nie posiadał opału na zimę. Dodatkowo jego stan zdrowia wskazywał, że może wymagać pomocy medycznej.

Policjanci niezwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który po przeprowadzeniu badania podjął decyzję o przetransportowaniu 49-latka do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Policja apeluje do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby, które mogą być narażone na wychłodzenie - osoby samotne, starsze, chore lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Czasem wystarczy jeden telefon, by zapobiec tragedii. Reagujmy na krzywdę innych i nie bądźmy obojętni - szczególnie w okresie silnych mrozów.