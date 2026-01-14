Policjanci uratowali wychłodzonego 15-latka. Leżał w głębokiej zaspie Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Ustrzyk Dolnych, na jednej z ulic, zwrócili uwagę na światło wydobywające się z zaspy śnieżnej. Znaleźli w niej 15-latka, który był wychłodzony i znajdował się pod działaniem alkoholu. Młody człowiek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i nie był w stanie samodzielnie się poruszać. Aby ograniczyć utratę ciepła, przenieśli go do radiowozu i okryli folią termiczną. Szybka reakcja funkcjonariuszy prawdopodobnie uratowała mu życie.

Wczoraj, 13.01.2025 r., przed 20.00, w rejonie ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych, policjanci pełniący służbę patrolową zauważyli światło wydobywające się z zaspy śnieżnej. Po zatrzymaniu radiowozu i sprawdzeniu miejsca, funkcjonariusze znaleźli młodego mężczyznę leżącego w głębokiej zaspie. Nastolatek był wychłodzony, trudno było nawiązać z nim kontakt, miał drgawki i nie potrafił utrzymać się na nogach. Na zewnątrz panowała dość niska temperatura, bo - 7°C. Policjanci powiadomili zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki okryli go folią termiczną i przenieśli do radiowozu, aby mógł się ogrzać i aby ograniczyć dalszą utratę ciepła.

W czasie oczekiwania na ratowników medycznych, chłopiec wypowiadał nieskładne, niezrozumiałe słowa. Dodatkowo, podczas udzielanej mu pomocy funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol. Okazało się, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Policjanci ustalili, że jest to 15-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego.

Nastolatek trafił do szpitala. O całej sytuacji ustrzyccy funkcjonariusze powiadomili rodziców chłopca. O sprawie zostanie powiadomiony także sąd rodzinny.

Policjanci apelują o reagowanie w sytuacjach, gdy zauważamy osoby zagrożone wychłodzeniem, szczególnie w okresie zimowym. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że osoba nieletnia spożywa alkohol, ktoś ma problem z jego nadużywaniem lub przebywa w warunkach zagrażających zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby: Policję - 112, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską.

Każdy telefon może uratować komuś życie.

( KWP w Rzeszowie / mw)