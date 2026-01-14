Wspólnie tworzymy kulturę jazdy Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Aż 80% dorosłych Polaków jeździ na rowerze, przy czym większość przez cały rok – wynika z najnowszych badań PZU. Dlatego największy polski ubezpieczyciel uruchamia program „Rowerowa Polska PZU”, którego celem jest promocja bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia i wzajemnego poszanowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Partnerem programu jest Policja.

Program wpisuje się w strategiczne priorytety PZU : wspieranie aktywności fizycznej, propagowanie zdrowych nawyków i wzmacnianie bezpieczeństwa na drogach. To działania o realnym wymiarze prewencyjnym, które przynoszą długofalowe korzyści społeczne.

- Rower to dziś nie tylko jeden z najpopularniejszych środków transportu, ale również sposób na zdrowie oraz komfort psychiczny i fizyczny. Dla wielu stał się elementem stylu życia czy tożsamości, niezależnie od pory roku. Coraz więcej Polaków jeździ na rowerze i robi to coraz częściej. Nasze prognozy wskazują, że trend ten będzie się utrzymywał. Jako odpowiedzialny społecznie ubezpieczyciel, który towarzyszy Polakom w najważniejszych momentach życia, chcemy w PZU wspierać tę aktywność, tak by była nie tylko przyjemna, ale przede wszystkim bezpieczniejsza i jeszcze bardziej korzystna dla zdrowia i samopoczucia - podkreśla Bogdan Benczak, prezes PZU.

Badanie PZU pokazuje, że z roweru korzysta blisko 19 milionów dorosłych Polaków. Tylko co piąty rezygnuje z jazdy zimą - zdecydowana większość wsiada na rower także w chłodniejszych miesiącach. W sezonie niemal połowa osób jeździ kilka razy w tygodniu, a ponad jedna piąta - codziennie lub prawie codziennie. 82 % traktuje jazdę jako formę relaksu, 78% szuka kontaktu z naturą, a 74% wykorzystuje rower, by dbać o kondycję.

Najważniejsze wyzwania dla polskich rowerzystów

Rosnąca liczba rowerzystów odsłania również kluczowe obszary do poprawy. Polacy sygnalizują przede wszystkim problemy infrastrukturalne: 80% narzeka na zły stan dróg, 73% na brak ścieżek rowerowych, a 64% na niedostateczne oświetlenie.

Istotnym wyzwaniem jest również niski poziom wiedzy o przepisach ruchu drogowego - tylko 24% badanych deklaruje jazdę zawsze w kasku, a zaledwie 2% zna pełne obowiązkowe wyposażenie roweru.

Pomimo spadku liczby wypadków w ciągu ostatnich lat, ciągle niezbędne są działania profilaktyczne. W 2025 roku na polskich drogach doszło do 3429 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 155 osób.

- W ostatnich latach obserwujemy spadek ogólnej liczby wypadków drogowych, w tym także z udziałem rowerzystów. Co szczególnie napawa optymizmem to prawie 38% spadek, w latach 2020-2025, liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów. To dowód, że podejmowane działania przynoszą efekty, ale statystyki wciąż nie pozwalają mówić o pełnym sukcesie. Niezwykle cieszą mnie zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać 3 czerwca br., zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mieli obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. O ile korzystanie z kasków ochronnych nie jest obowiązkowe dla wszystkich rowerzystów, to oczywiście zachęcamy do korzystania z nich, zwłaszcza przez seniorów, ponieważ jak wskazują dane, najczęściej uczestniczącą w wypadkach drogowych grupą rowerzystów, są właśnie osoby powyżej 60 roku życia. Pamiętajmy, że rowerzyści należą do jednych z najbardziej narażonych użytkowników dróg, a chwila nieuwagi, brak wyobraźni czy lekceważenie przepisów mogą mieć tragiczne konsekwencje. Kluczowym jest, aby każdy z nas pamiętał, że bezpieczeństwo zależy także od naszych codziennych wyborów, które podejmujemy jako uczestnicy ruchu drogowego - komentuje nadinsp. Roman Kuster, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Od wielu lat na ulicach polskich miast i miasteczek pojawia się coraz więcej rowerzystów. Z roku na rok przybywa też mundurowych pełniących służbę z wykorzystaniem roweru. Ich zalety są nieocenione - w mieście można nimi wjechać wszędzie, a w terenie rekreacyjnym, pełnym wąskich ścieżek czy gęsto zadrzewionym, to często jedyny skuteczny środek transportu. Rower jest po prostu praktyczny, a Policja dysponuje ok. 640 sztukami tego środka transportu.

W skład policyjnych patroli rowerowych wchodzą głównie policjanci komórek patrolowo - interwencyjnych i dzielnicowi. Warto jednocześnie podkreślić, że służba pełniona przez policjantów na rowerach ma charakter sezonowy i dostosowana jest do panujących warunków atmosferycznych. W 2025 roku w skali kraju Policja wystawiła 2.677 patroli rowerowych z udziałem 4.702 funkcjonariuszy.

Program odpowiadający na nowe potrzeby społeczne

Start programu „Rowerowa Polska PZU” to początek całego wachlarza inicjatyw wspierających bezpieczeństwo i nowoczesną mobilność. Program obejmie kompleksowe działania w obszarach edukacji, prewencji, zdrowia i aktywizacji społeczności.

W tym roku rusza pierwszy etap - „Złap swoje tempo!”, na który składać się będą duże wydarzenia plenerowe w całej Polsce, obejmujące warsztaty edukacyjne i działania prewencyjne realizowane we współpracy z Policją i GOPR oraz wsparciem samorządów. W kolejnych latach projekt będzie rozwijany m.in. poprzez wsparcie szkół i intensyfikację edukacji rowerowej.

Rower staje się jednym z kluczowych elementów codzienności Polaków. Rosnące zainteresowanie jazdą na rowerze tworzy realną przestrzeń do tego, by mobilność w Polsce była zdrowsza, wygodniejsza i bardziej dostępna. Kluczowym wyzwaniem pozostaje wykorzystanie tego potencjału i zapewnienie warunków, które pozwolą milionom osób jeździć bezpieczniej. Trend jest jednoznaczny - Polska będzie jeździć coraz więcej, a to może przynieść korzyści nie tylko rowerzystom, ale całemu społeczeństwu.