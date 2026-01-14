Seria rozbojów przerwana. 32-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i skutecznej pracy policjantów zatrzymany został 32-letni mężczyzna podejrzany o dokonanie serii rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawca atakował swoje ofiary w miejscach publicznych, grożąc im nożem.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna dopuścił się dwóch rozbojów i usiłowania rozboju, wobec osób małoletnich. W trakcie zdarzeń sprawca, kierując groźby pozbawienia życia lub zdrowia, zmuszał swoje ofiary do wydania pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów. W jednym z przypadków, gdy małoletni poprosili o pomoc przypadkowo napotkanego mężczyznę, sprawca dokonał kradzieży rozbójniczej na mężczyźnie, próbując uniemożliwić udzielenie pomocy.

O zdarzeniach natychmiast powiadomiona została drawska Policja. Szybkie działania operacyjne, analiza zgromadzonych informacji oraz skuteczna praca kryminalnych pozwoliły na szybkie ustalenie tożsamości sprawcy i jego zatrzymanie.

32-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt.

Czyny zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności.