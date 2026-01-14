Podziękowania dla dzielnicowego z Wisły, który uratował kobietę w kryzysie bezdomności Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Wisły otrzymał zgłoszenie od właściciela pustostanu, o przebywającej w nim bezdomnej kobiecie. Funkcjonariusz zaalarmował służby medyczne i Ośrodek Pomocy Społecznej, aby udzielić wsparcia bezdomnej. Codzienna służba dzielnicowych, to także pomoc osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji życiowej.

Dzielnicowy z Wisły zaangażował się w pomoc kobiecie, pozostającej w kryzysie bezdomności. Kobieta była przemarznięta i zdezorientowana, wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Własciciel pustatostanu, który aktualnie przebywa za granicą, zawiadomił Policję o przebywającej w budynku bezdomnej. Na wniosek dzielnicowego wezwano również pomoc społeczną. Odpowiednie instytucje zapewniły bezdomnej nowe miejsce zamieszkania i uporządkowały sytuację prawną.

Skuteczna i empatyczna interwencja spotkała się z wyrazami wdzięczności ze strony właściciela pustostanu. W przesłanych podziękowaniach napisał:

„Chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować za dzisiejszą pomoc. Pani powiedziała, że wykonaliście ogromną pracę dla nas i uratowaliście życie tej kobiety. Jesteśmy bardzo wdzięczni za interwencję Policji i pomocy społecznej. Szczególne podziękowania kierujemy do policjanta Janusza Fiedora.”

To kolejny przykład, że praca dzielnicowego to nie tylko reagowanie na wykroczenia i przestępstwa, ale także budowanie relacji, rozwiązywanie problemów mieszkańców i niesienie realnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.