2025 rok z rekordem zatrudnienia w Policji Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj 2025 to drugi rok, kiedy działania polskiej Policji były skupione wokół uzupełnienia stanu kadrowego. Po gigantycznych odejściach na przełomie 2023/2024 priorytetem dla Policji było uzupełnienie wakatów. Efektem wytężonych działań jest rekord w polskiej Policji - 102 288 funkcjonariuszy.

Więcej chętnych i przyjazna kandydatom rekrutacja

Przez ostatnie dwa lata kadra skupiała się na działaniach prawnych i promocyjnych, których głównym celem było zmniejszenie wakatów. I to się udało. W 2025 r. do Policji przyjęto ponad 8,5 tys. nowych funkcjonariuszy (w tym blisko 400 byłych policjantów), podczas gdy w 2024 r. przyjętych zostało niemalże 6,5 tys. policjantów. Od 31 grudnia 2025 r. służbę w polskiej Policji pełni 102 288 funkcjonariuszy! To wyraźny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych i dowód na skuteczność podjętych działań.

Rekordowe jest także zainteresowanie naszą formacją. W 2025 r. podania o przyjęcie do służby Policji złożyło ponad 30 tys. chętnych, podczas gdy w 2024 r. odnotowano ponad 20 tys. takich podań, a w 2023 r. - ponad 15 tys. Wynik ten jednoznacznie świadczy o skuteczności przyjętej strategii i stanowi potwierdzenie rosnącej atrakcyjności zawodu policjanta na rynku pracy. Tak wyraźny trend pozwala też formacji wybierać najlepszych kandydatów, jednocześnie zapewniając obsadzenie bieżących i nowych etatów.

Służba w Policji to również służba kontraktowa. W minionym roku podanie do służby kontraktowej złożyło blisko 400 osób. Przyjętych zostało 79 funkcjonariuszy.

Wzrost zainteresowania to efekt nowych narzędzi rekrutacyjnych, zmian prawnych ułatwiających powrót do służby byłym funkcjonariuszom i dogodniejszej procedury. Wprowadzono m.in.:

serwis internetowy https://praca.policja.pl poświęcony rekrutacji do służby w Policji;

poświęcony rekrutacji do służby w Policji; możliwość złożenia dokumentów elektronicznie (ePUAP);

rozmowy kwalifikacyjne online;

nowy test sprawności fizycznej z opcją próbnego podejścia i powtórki;

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych zamiast zaświadczenia lekarskiego;

ogólnopolską infolinię dla kandydatów;

aplikację webową w ePUAP pn. „WSTĄP DO POLICJI” (15 marca 2025 r.). Od 15 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. za jej pośrednictwem wpłynęło ponad 3 tys. wniosków (ok. 9% wszystkich podań).

Poprawa warunków zatrudnienia

Istotnym elementem, który z pewnością wpłynął na poprawę warunków zatrudnienia, był wzrost wynagrodzeń i świadczeń dla funkcjonariuszy Policji. Jednym z nich jest wprowadzone od 1 lipca 2025 roku świadczenie mieszkaniowe, uprawniające do zwolnionej z podatku wypłaty w wysokości od 900 zł do 1800 zł miesięcznie w zależności od miejsca zamieszkania lub pełnienia służby i przysługuje policjantom już po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego.

Więcej miejsc szkoleniowych i zmiany w edukacji

Miniony rok to także zmiany w zakresie realizacji szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji. Przyjęcie tak dużej liczby funkcjonariuszy i ich dobre przeszkolenie spowodowało konieczność zapewnienia optymalnej liczby miejsc szkoleniowych. W 2025 roku kontynuowano inicjatywę utworzenia dodatkowych jednostek szkoleniowych wspierających proces dydaktyczny i w ramach działań utworzono nowe ośrodki szkolenia w Lublinie (styczeń 2025 roku), Poznaniu zs. w Gnieźnie (październik 2025 roku) oraz Gdańsku (listopad 2025 roku). Jednostkom szkoleniowym powierzono do realizacji programy szkolenia zawodowego podoficerskiego i aspiranckiego oraz wybrane programy doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych. W najbliższym czasie planowane jest również m.in. utworzenie nowych ośrodków szkolenia w Szczecinie, Opolu oraz Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Zielonej Górze.

Jednocześnie, z uwagi na przeszkolenie dużej liczby funkcjonariuszy w 2024 roku, wprowadzono model kształcenia hybrydowego w zakresie szkolenia zawodowego podoficerskiego oraz aspiranckiego. W 2025 roku rozpoczęto realizację w tej formule szkolenia zawodowego oficerskiego. Rozwiązanie to umożliwia bardziej elastyczne planowanie zajęć, zwiększenie liczby dostępnych miejsc szkoleniowych, co prowadzi do wzrostu wskaźnika zaspokojenia potrzeb w przedmiotowych obszarach przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu kształcenia.

Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2025 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji ( Dz. U. poz. 1517) umożliwiły powierzenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizację programu szkolenia zawodowego oficerskiego, którego pierwszą edycję w formie hybrydowej rozpoczęto w grudniu 2025 roku.

Ponadto w roku szkolnym 2025/2026 w szkołach ponadpodstawowych utworzono oddziały o profilu mundurowym, przygotowujące uczniów do procesu rekrutacji i podjęcia służby w Policji. Efekty wdrożonej zmiany będą widoczne w roku szkolnym 2028/2029, gdy pierwsi uczniowie klas IV będą mogli skorzystać z przyjętych rozwiązań.

Pomoc funkcjonariuszom i ich rodzinom

W czerwcu 2025 roku uruchomiona została Linia Wsparcia dla Funkcjonariuszy i Pracowników Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego i ich Rodzin, aby uprawnione osoby mogły w trudnych sytuacjach skontaktować się z psychologiem i uzyskać wsparcie. Pomoc można uzyskać całodobowo pod numerem telefonu 800 70 24 30. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie i anonimowo. Ta forma pomocy psychologicznej uzupełnia bieżącą działalność psychologów pełniących służbę i zatrudnionych w Policji. Jest to narzędzie, dzięki któremu policjanci będą mogli znaleźć profesjonalne wsparcie.

Kierunki na przyszłość

Rekordowe liczby potwierdzają, że wprowadzone zmiany przynoszą efekty, a Policja konsekwentnie się wzmacnia. Priorytetem jest podtrzymanie pozytywnego trendu rekrutacyjnego, który sprawdza się od dwóch lat. Istotnym jest też, aby służba pozostawała pierwszym wyborem dla osób poszukujących stabilnego i wartościowego zatrudnienia. Zamierzamy ugruntować wysoką pozycję formacji na rynku pracy kontynuując sprawdzone działania promocyjne, które spotkały się z tak dużym oddźwiękiem społecznym. W nadchodzącym roku skupimy się na zagospodarowaniu tego potencjału, dbając o sprawny przebieg procesu doboru oraz optymalizacji systemu szkolenia, zapewniając policjantom szeroki dostęp do szkoleń specjalistycznych i zawodowych. Stawiamy na szkolenia, rozwój i kompetencje policjantów.

W 2026 roku planujemy kolejne przyjęcia do służby. Minimalny plan przyjęć wynosi 3 800 nowych policjantów.