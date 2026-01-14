Logistyka Policji w 2025 roku - skuteczne wsparcie policyjnych działań Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Rok 2025 był dla Policji czasem intensywnych działań w obszarze logistyki, które w sposób bezpośredni przełożyły się na poprawę warunków pełnienia służby, bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz skuteczność realizowanych zadań. Zakupy sprzętu transportowego, wyposażenia osobistego, uzbrojenia, realizacja inwestycji budowlanych i modernizacja istniejącej infrastruktury oraz wykorzystanie nowoczesnych zasobów podczas sytuacji kryzysowych - w tym zagrożeń powodziowych - miały kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania formacji.

Nowoczesny sprzęt transportowy - realne wzmocnienie zdolności operacyjnych

Jednym z priorytetów logistycznych Policji w 2025 roku było dalsze unowocześnianie floty transportowej. W ramach zawartych umów na dostawy sprzętu transportowego wydatkowano 641,9 mln zł , z czego 60 mln zł stanowi wartość pojazdów, które zostaną dostarczone w bieżącym roku.

W 2025 roku do jednostek Policji w całym kraju trafiły 2 952 pojazdy o łącznej wartości około 581,9 mln zł. Wśród dostarczonego do jednostek sprzętu były: oznakowane i nieoznakowane samochody osobowe, furgony, pojazdy osobowo-terenowe i specjalistyczne, w tym: pojazdy do przewozu psów służbowych, lekkie transportery opancerzone, łodzie, autobusy oraz samochody ciężarowe i lawety.

Nowy sprzęt znacząco poprawia mobilność jednostek, szczególnie w rejonach wiejskich i trudnodostępnych, a także stanowi ogromne wsparcie służb ratowniczych podczas działań podejmowanych w związku z zagrożeniami powodziowymi podczas ewakuacji ludności czy zabezpieczaniu terenów zagrożonych.

W 2026 roku planowane są dalsze odbiory sprzętu transportowego, w tym 230 pojazdów zakontraktowanych w 2025 roku, m.in. samochody osobowe, terenowe typu pick-up, kombivany z przedziałem dla osób zatrzymanych, furgony patrolowe, małe i duże więźniarki oraz pojazdy specjalistyczne. Równolegle, w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029, zabezpieczono 85 mln zł na zakup około 469 pojazdów, w tym specjalistycznych środków transportu do przewozu koni służbowych. Dodatkowo, ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w wysokości 40 mln zł, zaplanowano zakup 100 oznakowanych samochodów osobowych o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego.

Uzbrojenie i technika policyjna - bezpieczeństwo funkcjonariuszy

Około 113,5 mln złotych przeznaczono w ubiegłym roku na doposażenie funkcjonariuszy m.in. w: broń palną, amunicję, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe z filtropochłaniaczami, paralizatory elektryczne, bezzałogowe statki powietrzne czy systemy mobilnej transmisji obrazu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo samych policjantów podczas interwencji. Sprzęt ten był wykorzystywany zarówno w codziennej służbie, jak i podczas zabezpieczania dużych akcji oraz zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym.

Na 2026 rok zaplanowano dalsze wydatki w tym obszarze na poziomie 57,9 mln zł, obejmujące m.in. zakup osłon balistycznych, kolejnych jednostek broni palnej, amunicji oraz masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczem. Polska Policja aplikuje też do programu SAFE. W przypadku zaakceptowania wniosków planowana jest realizacja dostaw: broni palnej, osłon balistycznych, masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczem, opancerzonych terenowych pojazdów osobowych, lekkich transporterów opancerzonych, pojazdów do transportu materiałów wybuchowych i łodzi typu RIB.

Wyposażenie ochronne i umundurowanie

Istotnym elementem logistyki pozostaje także zapewnienie funkcjonariuszom odpowiedniego wyposażenia osobistego. W 2025 roku na zakupy umundurowania oraz wyposażenia ochronnego i specjalnego przeznaczono 70,06 mln zł. W ramach tych środków zakupiono m.in. tysiące kompletów kurtek, obuwia służbowego, mundurów ćwiczebnych i służbowych, zestawów przeciwuderzeniowych oraz specjalistyczne wyposażenie dla policyjnych motocyklistów i służb kontrterrorystycznych (spadochrony).

W 2026 roku planowana jest kontynuacja tych zakupów na łączną kwotę około 86,3 mln zł, zarówno ze środków budżetu Państwa, jak i Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Nowoczesna infrastruktura dla Policji - budowy i modernizacje w całym kraju

Rok 2025 był intensywnym okresem realizacji oraz przygotowania inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest poprawa warunków służby i pracy oraz zwiększenie dostępności Policji dla obywateli. W planie inwestycyjnym Policji zabezpieczono środki w łącznej wysokości około 468,4 mln zł, z czego znaczna część pochodziła z Programu Modernizacji Policji oraz środków przyznanych Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości.

W ramach tych środków zakończono 60 przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących budowę nowych siedzib, rozbudowy i modernizacje obiektów policyjnych w całym kraju. Wśród kluczowych realizacji znalazły się m.in.: nowe siedziby CBZC w Szczecinie i Poznaniu, modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, budowa nowych komisariatów w Krakowie i Kraśniku, rozbudowy komend powiatowych i miejskich w wielu regionach Polski oraz zakup nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej na potrzeby Zarządu CBZC w Bydgoszczy.

W toku prac nad projektem budżetu państwa na 2026 rok na inwestycje budowlane Policji zaplanowano kwotę 529,6 mln zł, z czego 484,6 mln zł stanowią środki w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Priorytetem będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz realizacja kolejnych strategicznych projektów infrastrukturalnych, w tym budowy nowych komend, strzelnic, obiektów szkoleniowych i siedzib wyspecjalizowanych jednostek.

Plany na kolejne lata – rekordowe wsparcie

Rok 2025 był także czasem przygotowań do realizacji największego w historii Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029. Zaplanowano rekordowy budżet w wysokości około 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł przeznaczonych zostanie na Policję. Środki te mają zostać wykorzystane m.in. na: inwestycje budowlane i remonty obiektów. Umożliwią też zakup sprzętu (dalszą wymianę floty transportowej, zakupy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego i technicznego, rozwój systemów łączności i informatyki) oraz poprawę warunków pełnienia służby.

Konkretne zakupy sprzętu liczone w setkach milionów złotych, inwestycje infrastrukturalne realizowane w całym kraju oraz skuteczne wykorzystanie zasobów podczas sytuacji kryzysowych, w tym zagrożeń powodziowych znacząco wzmocniły potencjał formacji. Przygotowania do realizacji rekordowego programu modernizacyjnego tworzą solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Policji i skutecznego reagowania na wyzwania kolejnych lat.