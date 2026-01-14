Groził naładowaną bronią z ostrą amunicją Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Pile zadecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 47-latka, który nocą wszedł do jednego z pilskich lokali i przy użyciu naładowanej ostrą amunicją broni groził ochroniarzowi. Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Historia wydarzyła się w nocy z 3 na 4 stycznia br. Wtedy w jednym z pilskich lokali przebywał 47-latek. W pewnym momencie mężczyzna zaczął zakłócać spokój i przeszkadzać innym klientom, przez co został wyprowadzony z lokalu przez jednego z ochroniarzy.

47-latek poszedł do domu, skąd wziął swój pistolet marki Glock 19 wraz z magazynkiem wypełnionym 10 sztukami amunicji i wrócił do lokalu. Mężczyzna w korytarzu wyciągnął broń, przeładował i trzymając ją w ręku wszedł na salę kierując groźby do ochroniarza, który wcześniej go wyprowadził.

Na sali przebywało wtedy kilka osób. Jeden z mężczyzn widząc co się dzieje wykorzystał chwilę nieuwagi 47-latka i obezwładnił go zabierając broń. Po otrzymaniu informacji na miejsce błyskawicznie zostały skierowane najbliższe patrole. Policjanci zatrzymali mężczyznę.

47-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego wynik wykazał blisko 1,5 promila. Mężczyzna broń i amunicję posiadał legalnie. W swoim mieszkaniu miał jeszcze inną jednostkę broni, która również została przez policjantów zabezpieczona.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb z użyciem broni palnej, do którego się przyznał. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Pile zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dodatkowo mężczyzna odpowie za wykroczenie związane z noszeniem broni w stanie po użyciu alkoholu.