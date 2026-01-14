Policjanci wynieśli niepełnosprawnego mężczyznę z pożaru Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego wąbrzeskiej komendy jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru, który wybuchł w jednej z kamienic w centrum miasta. W kompletnie zadymionym mieszkaniu odnaleźli 52-letniego, niepełnosprawnego mężczyznę na wózku inwalidzkim, którego natychmiast ewakuowali na zewnątrz. Dzięki szybkiej reakcji asp. Tomasza Osmańskiego i post. Jacka Brzozowskiego nikt nie odniósł obrażeń, a pożar został szybko ugaszony przez strażaków.

We wtorek, 13 stycznia 2026 roku, tuż przed godziną 12.00, funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego wąbrzeskiej komendy jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru, który wybuchł w jednej z kamienic w centrum miasta. W kompletnie zadymionym mieszkaniu policjanci zastali niepełnosprawnego mężczyznę na wózku inwalidzkim, którego natychmiast ewakuowali na zewnątrz, po czym ponownie weszli do środka sprawdzając czy nie ma tam innych osób. Mundurowi otworzyli okna w mieszkaniu i przekazali je strażakom, którzy przyjechali na miejsce. Na szczęście, ani uratowany 52-latek, ani policjanci nie odnieśli żadnych obrażeń, a pożar został ugaszony w zarodku przez Straż Pożarną. Niepełnosprawny mężczyzna przekazany został ratownikom medycznym oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak ustalili funkcjonariusze, do pożaru doszło w wyniku nieostrożności podczas oczyszczania pieca kaflowego, w wyniku czego doszło do zapłonu przedmiotów zgromadzonych wokół samego pieca.

Odważna i bohaterska postawa aspiranta Tomasza Osmańskiego i posterunkowego Jacka Brzozowskiego w pełni wpisuje się w słowa policyjnej przysięgi, gdzie bez chwili zawahania ruszyli, aby ratować ludzkie życie.