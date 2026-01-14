Bryła lodu roztrzaskała szybę BMW. Dwie osoby ranne. Policjanci wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego zdarzenia drogowego Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Na drodze wojewódzkiej w okolicach Oławy doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Bryła lodu oderwała się z dachu naczepy tira, uderzyła w dach i przebiła szybę czołową BMW. W wyniku zdarzenia kierowca i pasażerka odnieśli poważne obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Kierowca tira, odjechał, nie udzielając pomocy. Policja ustala dane kierowcy ciężarówki. Za takie wykroczenie grozi mu, mandat w wysokości do 3000 zł, lub odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku. Przypominamy, o obowiązku odpowiedniego przygotowania pojazdu do drogi, zwłaszcza w okresie zimowym.

Do zdarzenia doszło 13 stycznia br. około godz. 14.50 na drodze wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Pełczyce (gmina Domaniów). Jak ustalili policjanci na łuku drogi w trakcie wykonywania manewru wymijania bryła lodu spadła na dach samochodu marki BMW, przebiła szybę czołową. W wyniku opisanego zdarzenia 49 – letni kierowca oraz 48 - letnia pasażera odnieśli powazne obrażenia. Na miejsce wypadku, została wezwana karetka pogotowia. Decyzją medyków osoby poszkodowane w stanie niezagrażającym życiu zostały przetransportowane do szpitala.

Teraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.

Przypominamy:

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w taki sposób, aby:

nie zagrażał bezpieczeństwu osób nim jadących oraz innych uczestników ruchu;

zapewniał kierującemu odpowiednie pole widzenia.

Konsekwencje prawne:

grzywna do 3 000 zł ;

; w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa – odpowiedzialność z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń (mandat min. 1 500 zł lub sprawa w sądzie);

86 1 Kodeksu wykroczeń (mandat 1 500 lub sprawa w sądzie); przy poważnych obrażeniach – art. 177 Kodeksu karnego (do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci – do 8 lat).

Apelujemy o rozwagę i wyobraźnię!

Zimą śnieg i lód zalegające na dachach pojazdów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych – stanowią realne zagrożenie. Przed każdą podróżą dokładnie usuńmy śnieg i lód z dachu oraz naczep.

Zachowujmy bezpieczny odstęp, szczególnie jadąc za pojazdami ciężarowymi. Jedna sekunda może zdecydować o czyimś życiu.

Nie lekceważmy zimowych zagrożeń - bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialności kierowcy.