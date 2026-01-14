Bryła lodu roztrzaskała szybę BMW. Dwie osoby ranne. Policjanci wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego zdarzenia drogowego - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Bryła lodu roztrzaskała szybę BMW. Dwie osoby ranne. Policjanci wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego zdarzenia drogowego

Data publikacji 14.01.2026
Powrót
Drukuj

Na drodze wojewódzkiej w okolicach Oławy doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Bryła lodu oderwała się z dachu naczepy tira, uderzyła w dach i przebiła szybę czołową BMW. W wyniku zdarzenia kierowca i pasażerka odnieśli poważne obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Kierowca tira, odjechał, nie udzielając pomocy. Policja ustala dane kierowcy ciężarówki. Za takie wykroczenie grozi mu, mandat w wysokości do 3000 zł, lub odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku. Przypominamy, o obowiązku odpowiedniego przygotowania pojazdu do drogi, zwłaszcza w okresie zimowym.

Do zdarzenia doszło 13 stycznia br. około godz. 14.50 na drodze wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Pełczyce (gmina Domaniów). Jak ustalili policjanci na łuku drogi w trakcie wykonywania manewru wymijania bryła lodu spadła na dach samochodu marki BMW, przebiła szybę czołową. W wyniku opisanego zdarzenia 49 – letni kierowca oraz 48 - letnia pasażera odnieśli powazne obrażenia. Na miejsce wypadku, została wezwana karetka pogotowia. Decyzją medyków osoby poszkodowane w stanie niezagrażającym życiu zostały przetransportowane do szpitala. 

Teraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.

Przypominamy:

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w taki sposób, aby:

  • nie zagrażał bezpieczeństwu osób nim jadących oraz innych uczestników ruchu; 
  • zapewniał kierującemu odpowiednie pole widzenia.

Konsekwencje prawne:

  • grzywna do 3 000
  • w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa – odpowiedzialność z art. 86 §1 Kodeksu wykroczeń (mandat min. 1 500 lub sprawa w sądzie); 
  • przy poważnych obrażeniach – art. 177 Kodeksu karnego (do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci – do 8 lat).

Apelujemy o rozwagę i wyobraźnię!

Zimą śnieg i lód zalegające na dachach pojazdów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych – stanowią realne zagrożenie. Przed każdą podróżą dokładnie usuńmy śnieg i lód z dachu oraz naczep.

Zachowujmy bezpieczny odstęp, szczególnie jadąc za pojazdami ciężarowymi. Jedna sekunda może zdecydować o czyimś życiu.

Nie lekceważmy zimowych zagrożeń - bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialności kierowcy.

(KWP we Wrocławiu /awb)

Powrót na górę strony