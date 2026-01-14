Interwencja w ostatniej chwili Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Gdyńscy policjanci prowadzą działania na rzecz pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem. Interwencja funkcjonariuszy z Chwarzna potwierdza skuteczność akcji.

Post. Kinga Michalska oraz st. post. Patryk Grześ - policjanci z Komisariatu w Gdyni Chwarznie - podczas nocnego sprawdzania miejsc, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie, dostrzegli leżącego przy przystanku autobusowym mężczyznę. Był przytomny, ale kontakt z nim był mocno utrudniony, wypowiadał się zdawkowo i nieskładnie, trząsł się z zimna i co chwilę zasypiał. Czuć było również od niego silny zapach alkoholu. Policjanci natychmiast powiadomili pogotowie ratunkowe.

Panujące warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Utrzymujące się od dłuższego czasu opady śniegu oraz silny mróz, mogły okazać się w tym przypadku zabójcze. W tej sytuacji zdecydowali o ostrożnym przeniesieniu poszkodowanego do radiowozu, po wcześniejszym upewnieniu się, że nie posiada on żadnych zewnętrznych obrażeń. Zadbali też o jego komfort termiczny.

Ratownicy medyczni szybko dotarli na miejsce. Po przebadaniu mężczyzny stwierdzili u niego stan hipotermii. Temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 33 stopnie. Policjanci wraz z ratownikami ostrożnie przenieśli poszkodowanego do karetki, którą został przetransportowany do szpitala.

Apelujemy o wzmożoną czujność i empatię wobec osób potrzebujących pomocy – jeden telefon może uratować życie! Jeśli widzimy kogoś w niebezpieczeństwie, dzwońmy na numer alarmowy 112.