Policjanci z Lęborka zatrzymali poszukiwanego pedofila Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Lęborscy kryminalni ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 57-letniego mężczyznę skazanego za przestępstwo seksualne wobec małoletniego. Zatrzymany mieszkaniec powiatu lęborskiego spędzi za kratkami dwa lata.

57-latek z powiatu lęborskiego został skazany przez Sąd Rejonowy w Lęborku na karę dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwo na tle seksualnym popełnionym wobec małoletniego. Mężczyzna nawiązał drogą elektroniczną kontakt z osobą poniżej 15 roku życia i przesyłał jej treści pornograficzne oraz składał propozycje obcowania płciowego. Poszukiwania 57-latka, który nie miał stałego miejsca pobytu, były prowadzone od końca grudnia ubiegłego roku.

Wczoraj kryminalni uzyskali informację, gdzie może przebywać i nad ranem zatrzymali go na terenie jednej z posesji w Lęborku. 57-latek już nie uniknie odpowiedzialności karnej i najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.