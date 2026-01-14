Fałszywy prokurator wpadł na gorącym uczynku. 150 tys. złotych wróciło do seniorki Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Skrupulatna praca operacyjna policjantów z Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu doprowadziła do zatrzymania 42-letniego oszusta. Odegrał on rolę tzw. „odbieraka” w bezwzględnym procederze wyłudzania pieniędzy od seniorów. Mężczyzna został zatrzymany tuż po odebraniu 150 tysięcy złotych od 93-letniej mieszkanki Poznania. Cała kwota wróciła do pokrzywdzonej. Sprawca odpowie w warunkach recydywy.

Do zdarzenia doszło 15 grudnia ub. roku w jednym z bloków przy ul. Bukowskiej w Poznaniu. Tego dnia, jak ustalili śledczy 93-letnia seniorka odebrała telefon od oszustów działających metodą „na wypadek”. W trakcie rozmowy jeden z nich podał się za partnera jej wnuczki i przekonywał, że spowodował poważny wypadek drogowy. Twierdził, że pilnie potrzebne są pieniądze, aby uniknąć aresztu.

Aby uwiarygodnić dramatyczną historię, do rozmowy dołączył rzekomy prokurator. Oszuści manipulowali seniorką, wzbudzając strach i poczucie odpowiedzialności za los bliskiej osoby. Zgodnie z ich instrukcjami kobieta przygotowała gotówkę, przekonana, że pomaga partnerowi wnuczki.

Po pieniądze przyszedł 42-letni mężczyzna, który podał się za prokuratora. Nie zdążył jednak długo cieszyć się zdobyczą. Policjanci z poznańskiego Wydziału Kryminalnego, od dawna pracujący nad zwalczaniem tego typu przestępstw, zatrzymali go krótko po odebraniu 150 tysięcy złotych. Cała suma została odzyskana i wróciła do niczego nieświadomej seniorki.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami. Pamiętajmy – policjant ani prokurator nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy. Każda taka sytuacja powinna wzbudzić czujność i zostać natychmiast zgłoszona na numer alarmowy 112.