Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Dzisiaj, 14 stycznia br., w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków i pożegnanie ze służbą insp. Roberta Koźlaka - Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Insp. Robert Koźlak to funkcjonariusz z 33-letnim stażem służby w Policji, praktycznie od jej początku związany z pionem ruchu drogowego. Zdobywanie doświadczeń rozpoczął w 1992 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od sierpnia 2020 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, a od lutego 2024 roku przejął kierownictwo nad Biurem Ruchu Drogowego KGP.

Inspektor Robert Koźlak zakończył służbę, której poświęcił 33 lata swojego życia. Na zasłużoną emeryturę odszedł ze stanowiska Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na uroczystości pożegnania podziękowania za najwyższą jakość służby złożył mu Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, w obecności kierownictwa polskiej Policji i Biura Ruchu Drogowego oraz innych funkcjonariuszy.

Jego służba to wytężona praca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie kluczową rolę odegrały konsekwentne i wielowymiarowe działania, prewencja, wdrażanie nowoczesnego sprzętu do kontroli ruchu drogowego oraz systematyczne szkolenia funkcjonariuszy, podnoszące ich kwalifikacje i skuteczność. W efekcie działania te doprowadziły do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach - 2025 był najbezpieczniejszym rokiem, w którym odnotowano najmniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

W słowach podziękowania Komendant Główny Policji zaznaczył ogromne zaangażowanie insp. Roberta Koźlaka we wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach. Szef Policji podkreślił, że kierując tak ważnym pionem Policji insp. Robert Koźlak wykazał się najwyższą fachowością i profesjonalizmem. Nie tylko wyznaczał właściwe kierunki działania ruchu drogowego w polskiej Policji, ale tworzył nową jakość. Komendant zaznaczył, że taki przebieg służby to powód do odejścia z podniesioną głową i poczuciem spełnienia zawodowego:

„Spadki przestępstw i przede wszystkim zagrożeń w ruchu drogowym to historyczny czas dla całej formacji. Takie odejście jest wyzwaniem dla następcy, ale również nobilitacją dla Pana Dyrektora. Służba, przez te wszystkie 33 lata w formacji i stanowiska, które Pan piastował oraz to w jaki sposób Pan poprowadził pion ruchu drogowego napełnia dumą. Ostatnie dwa lata wypełniało wiele wyzwań, powódź, sytuacja na granicy, zmiany legislacyjne i kształtowanie postaw obywatelskich. Bardzo dziękuję za ten czas, w którym mogliśmy współpracować. Widziałem postępy w rozwoju i zaangażowanie w działaniu pionu, który nadzorował pan Dyrektor”.

Generał Marek Boroń, życząc inspektorowi Robertowi Koźlakowi wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów, wyraził także nadzieję, że mimo odejścia ze służby zechce dalej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami.

Słowa podziękowania skierował do wszystkich insp. Robert Koźlak:

„Bardzo dziękuję za docenienie i za to uroczyste zakończenie mojej służby. Nigdy nie traciłem zapału i chęci do pracy. Miałem to szczęście, że od początku swojej służby trafiałem na najlepszych współpracowników z przełożonymi na czele. Dziękuję Wam wszystkim, bo dobra współpraca zawsze mi towarzyszyła. Stąd też te dobre słowa i osiągnięcia, które są wynikiem wielu lat pracy i współpracy, która jest najważniejsza. Zawsze stawiałem na współpracę, bo wszyscy jesteśmy współzależni od siebie. Myślę, że taka sama myśl będzie przyświecała mojemu zastępcy i wiem, że będzie ją kontynuował”.

Szczególne podziękowania insp. Robert Koźlak skierował do nadinsp. Romana Kustera – I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Za zaufanie kierownictwu Policji podziękował również insp. dr. Krzysztof Dymura, któremu gen. insp. Marek Boroń powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP.

„Zdaję sobie sprawę z wyzwania, bo to jest rzeczywiście historycznie dobry rok na drogach, ale myślę, że z takim zespołem w Biurze Ruchu Drogowego, który od wielu lat potrafi realizować te najtrudniejsze zadania, postaramy się, aby ten stan bezpieczeństwa co najmniej nie był gorszy. Bardzo chcę podziękować za współpracę Dyrektorowi Robertowi Koźlakowi, w swoim imieniu oraz wszystkich policjantów i pracowników Biura za szacunek i bardzo dobrą atmosferę współpracy” – powiedział insp. dr Krzysztof Dymura.

Insp. Krzysztof Dymura służbę w Policji rozpoczął w 1996 r. doświadczenie zawodowe zdobywając w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Od 2000 r. przechodził przez kolejne szczeble kariery zawodowej w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W 2011 r. mianowany został na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału. W 2018 pełnił obowiązki naczelnika wydziału a pół roku później został mianowany na to stanowisko. Od 2020 r. pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego w Nowym Sączu. W lutym 2024 r. został przeniesiony do Komendy Głównej Policji na stanowisko zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego.

W nieoficjalnej części był czas na osobiste podziękowania i gratulacje.