Młodzi ludzie w wieku od 14 do 18 lat zatrzymani w związku z brutalnym pobiciem Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Pod pretekstem spotkania towarzyskiego 17-latek został zwabiony i brutalnie zaatakowany przez grupę rówieśników. Sprawcy bili, kopali i poniżali ofiarę, a dodatkowo wszystko nagrywali. Wszyscy uczestnicy rozboju jeszcze tego samego dnia zostali zatrzymani przez policjantów z komendy w Piasecznie. Wobec trzech najstarszych zastosowany został trzymiesięczny areszt, nieletni decyzją sądu zostali umieszczeni w schroniskach.

Przemoc rówieśnicza to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi mierzą się dziś młodzi ludzie. Szczególnie wstrząsające są sytuacje, w których agresja nie jest impulsem, lecz zaplanowanym działaniem, nastawionym na upokorzenie i wyrządzenie jak największej krzywdy drugiemu człowiekowi. Właśnie z taką sprawą mieli do czynienia policjanci z komendy w Piasecznie.

Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od mieszkanki powiatu. Kobieta poinformowała, że jej 17-letni syn został zaproszony przez kolegów na spotkanie, które miało odbyć się na terenie gminy Piaseczno. Gdy nastolatek dotarł na miejsce, zamiast spotkania czekała na niego brutalna napaść. Chłopiec był bity i kopany po całym ciele, a dwóch ze sprawców dopuściło się wobec niego skrajnie poniżających zachowań. Całe zdarzenie było także rejestrowane smartfonami.

Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne działania. Zaledwie kilka godzin po zdarzeniu zatrzymano pierwszych nieletnich, a w krótkim czasie kolejne osoby odpowiedzialne za ten czyn. Ustalono, że w całym zdarzeniu brało udział sześć osób: trzech nieletnich w wieku 14, 15 i 16 lat oraz trzy osoby w wieku od 17 i 18 lat. Nieletni zostali przewiezieni i umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka, natomiast pozostali młodzi mężczyźni trafili do policyjnych cel.

Następnego dnia nieletni zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, gdzie zapadła decyzja zastosowaniu wobec nich środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. Z kolei 17-latek oraz dwóch 18-latków zostali doprowadzeni do Sądu Rejonowego w Piasecznie, który na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. W toku dalszych czynności procesowych weryfikowane będzie, czy zatrzymane osoby brały udział w innych, także podobnych zdarzeniach, w tym tych o charakterze chuligańskim.

Przemoc, poniżanie i publiczne upokarzanie drugiego człowieka nie są „żartem”, „zabawą” ani „konfliktem rówieśniczym”. Są przestępstwem zagrożonym karą do 12 lat pozbawienia wolności.

W tym miejscu apelujemy do rodziców i opiekunów prawnych o zainteresowanie tym, co ich dzieci robią w wolnym czasie, w jaki sposób oraz w jakim towarzystwie go spędzają, a będąc w domu i korzystając z internetu - jakie treści tworzą lub oglądają. Współcześnie młodzi ludzie mają niemal nieograniczony dostęp do publikowanych treści. Filmy, zdjęcia czy też komentarze na które trafiają, nie zawsze dostosowane są do ich wieku i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy również z tego, jak silny wpływ na drugiego człowieka mogą mieć ich słowa, umieszczane komentarze czy też publikowane obrazy. To co dla jednego jest chwilową emocją, dla innego może stać się źródłem lęku i wstydu.

Dlatego tak ważne są rozmowy. Dzięki nim dzieci będą mogły zrozumieć, że nie wszystkie treści znalezione w internecie są bezpieczne i wartościowe. Będą wiedziały również o tym, że w razie wątpliwości czy niepokoju mogą zwrócić się do dorosłych po wsparcie i pomoc. Pamiętajmy, że brak reakcji, obojętność i bagatelizowanie sygnałów ostrzegawczych mogą prowadzić do tragedii, które na zawsze niszczą życie zarówno ofiar jak i samych sprawców.

