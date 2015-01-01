Wypadek na przejściu dla pieszych - dziecko trafiło do szpitala Powrót Drukuj Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Podkamień. 11-letni chłopiec został potrącony przez autobus na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziecko z obrażeniami zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR. Kierowcy autobusy policjanci zatrzymali prawo jazdy. Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o szczególną ostrożność.

W środę, 14 stycznia br., około godziny 9.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego z udziałem dziecka, do którego doszło w miejscowości Podkamień. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 11-letni chłopiec, przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych, został potrącony przez kierującego autobusem. W chwili zdarzenia znajdował się już w połowie przejścia. W wyniku odniesionych obrażeń został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 38-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów! Rozmawiajcie z najmłodszymi na temat bezpiecznych zachowań na drodze, w szczególności w rejonie przejść dla pieszych. Równie istotna jest ostrożność wszystkich innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza kierujących pojazdami. Dlatego przypominamy, że w rejonie przejść dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność. Kierujący pojazdami powinni zdecydowanie zmniejszyć prędkość i uważnie obserwować otoczenie, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. Piesi powinni upewnić się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię. Rozwaga i wzajemny szacunek na drodze mogą zapobiec wielu tragediom.