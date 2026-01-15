Policjant w czasie wolnym od służby pomógł rannemu mężczyźnie Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja kierownika Komisariatu Policji w Kietrzu mł. asp. Rafała Migacza pozwoliła na uratowanie rannego mężczyzny. Funkcjonariusz, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył mężczyznę, który upadł na oblodzonych chodniku, uderzając głową w krawężnik. Policjant natychmiast zabezpieczył silnie krwawiącą ranę, wezwał pogotowie i czuwał nad jego bezpieczeństwem do przyjazdu służb. Jego postawa jest najlepszym dowodem na to, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Raciborza na Śląsku, w czasie kiedy panował silny mróz i padał śnieg. Idący chodnikiem mężczyzna nagle poślizgnął się, uderzając głową w krawężnik. Jego upadek widzieli przechodnie oraz osoby podróżujące samochodami, jednak nikt nie zareagował. Poszkodowany leżał na chodniku z mocno krwawiącą raną.

Sytuację zauważył kierownik Komisariatu Policji w Kietrzu mł. asp. Rafał Migacz, który będąc w czasie wolnym od służby, podróżował samochodem z rodziną. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał pojazd i podbiegł do rannego mężczyzny, by udzielić mu pomocy. Policjant zabezpieczył silnie krwawiącą ranę głowy, wezwał pogotowie ratunkowe i przez cały czas czuwał przy poszkodowanym, dbając o jego bezpieczeństwo aż do momentu przyjazdu ratowników medycznych.

Postawa mł. asp. Rafała Migacza po raz kolejny potwierdza, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a hasło "pomagamy i chronimy" towarzyszy policjantom także po zakończonej służbie.

Apelujemy, aby nie być obojętnym na osoby, które mogą potrzebować pomocy, zwłaszcza w okresie zimowym. Nie lekceważmy widoku osoby siedzącej lub leżącej na ławce w parku, na przystanku autobusowym czy w innych miejscach publicznych. Szczególną uwagę zwracajmy na osoby starsze, samotne i schorowane, które mogą mieć problemy zdrowotne lub być zagrożone wychłodzeniem. Każda taka sytuacja powinna wzbudzić naszą czujność, wystarczy, że powiadomisz odpowiednie służby. Reagujmy, gdy widzimy osobę w potrzebie - jedna reakcja może uratować czyjeś życie.