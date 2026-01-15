Zamiast datku - kradzież. Policjanci zatrzymali sprawcę włamania do skarbonek w szopce Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Cisza przy betlejemskiej szopce miała sprzyjać refleksji, nie przestępstwu. Tymczasem ktoś postanowił wykorzystać chwilę i okoliczności, sięgając po pieniądze składane przez wiernych. Sprawa kradzieży z włamaniem do dwóch skarbonek ustawionych przy żywej szopce bożonarodzeniowej w Płońsku zakończyła się szybkim zatrzymaniem 41-letniego sprawcy. Kluczowe okazały się monitoring i skrupulatna praca policjantów.

W poniedziałek, 5 stycznia, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu skarbonek znajdujących się przy żywej szopce bożonarodzeniowej na terenie przykościelnym przy ul. ks. Romualda Jaworskiego. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że przy betlejemskiej szopce z żywymi zwierzętami ustawione były dwie skarbony, do których odwiedzający wrzucali datki. Jedna z nich była drewniana, zamykana na kłódkę. Druga miała formę figurki anioła. Obie zostały uszkodzone, a zabezpieczenia zerwane. Z wnętrza skarbonek zniknęły pieniądze. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu znajdującego się na terenie przykościelnym oraz pobliskich sklepów. Analiza materiału pozwoliła rozpoznać mężczyznę widocznego na nagraniach.

Sprawcą okazał się 41-letni mieszkaniec Płońska. Mężczyzna został zatrzymany, a podczas składania wyjaśnień, przyznał się do popełnienia przestępstwa. Jak relacjonował, do zdarzenia doszło 4 stycznia, gdy wracał do domu pod wpływem alkoholu. Przechodząc obok kościoła, zauważył szopkę. Gdy zobaczył skarbonki z pieniędzmi, wszedł do środka. Najpierw włamał się do drewnianej skarbony, zrywając kłódkę i zabezpieczenia. Gdy to się udało, postanowił otworzyć również drugą, w kształcie anioła. Z obu zabrał pieniądze.

Dokładna kwota strat nie została ustalona, ponieważ nie wiadomo, ile pieniędzy znajdowało się w skarbonkach. Sam sprawca przyznał, że mogło to być około 1000 złotych. 41-latek usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP zs. w Radomiu / kp)

Film Zamiast datku - kradzież. Policjanci zatrzymali sprawcę włamania do skarbonek w szopce