Policjantka z Rzeszowa zajęła II miejsce w Pikniku Charytatywnym Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Sierżant Patrycja Koc, policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, wzięła udział V Zimowym Pikniku Charytatywnym - „Pomaganie Przez Morsowanie. W wymagającym i trudnym biegu zajęła II miejsce. Organizatorem akcji była Fundacja Klub Morsa Słoneczko w Przewrotem. Celem była pomoc 33-letniej Asi w sfinansowaniu bardzo kosztownej rehabilitacji. Naszej koleżance serdecznie gratulujemy.

W niedzielę, w Pogwizdowie Starym, nad zalewem Rajska Dolina, odbył się V Zimowy Piknik Charytatywny - „Pomaganie Przez Morsowanie". Cel pikniku był jeden - zebrać jak najwięcej pieniędzy na dalsze leczenie Asi, córki funkcjonariuszki komendy wojewódzkiej, mieszkanki Pogwizdowa Starego. Do wzięcia udziału w tej szczytnej inicjatywie przyłączyła się nasza koleżanka, policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Sierż. Patrycja Koc w biegu „998 M” dla Strażaków z obciążeniem 30 kg zajęła II miejsce. Warunki, w jakich odbywał sie bieg były wyjątkowo trudne - temperatura była niska, a zawodnikom towarzyszył śnieg. Wszystko to sprawiało, że trasa była śliska i wymagająca szczególnie dobrego przygotowania kondycyjnego. Bieganie w tak trudnych warunkach i zajęcie wysokiego miejsca jest godne pochwały.

Do Policji wstąpiła w 2023 roku. Służbę pełni w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze tej komórki każdego dnia są blisko ludzkich problemów, podejmują interwencje, tam, gdzie potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach i osiedlach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców. Od 5 lat również działa czynnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Woli.

Nasza koleżanka biorąc udział w biegu pokazała nie tylko hart ducha i waleczność ale także empatię i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Patrycji, za zdobycie II miejsca serdecznie gratulujemy.

Rodzina i najbliżsi nie poddają się i walczą o to, aby Asia miała zapewnione leczenie i ciągłą rehabilitację. W związku z tym została uruchomiona zbiórka - Pomóż Asi wrócić do ukochanych dzieci! Trwa walka o życie po wylewie.

Pamiętajmy, że każda pomoc ma ogromne znaczenie.

Asi życzymy dużo zdrowia.